Ricardo Mendoza sorprende al revelar el sexo de su bebé junto a Katya Mosquera: ¿Será niño o niña?

14/12/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

En un evento lleno de risas y buena vibra, Ricardo Mendoza sorprendió a sus fans al revelar un detalle que todos estaban esperando sobre su bebé junto a Katya Mosquera. Por fin se supo si esperan un niño o una niña, y aquí te contamos todos los detalles de ese momento lleno de emoción.

Fiesta de revelación de género

El 13 de diciembre, Costa 21 se convirtió en el escenario perfecto para que Ricardo Mendoza compartiera una de las noticias más importantes de su vida.

Bajo el título de "El Baby Shower de Richavo", el comediante reunió a cientos de seguidores y amigos, quienes llegaron listos para vivir una celebración única donde la comedia y la alegría familiar se mezclaron a la perfección.

Durante el espectáculo, Ricardo Mendoza no estuvo solo. Su compañero de dupla, Jorge Luna, lo acompañó en el escenario creando un ambiente de complicidad con el público.

Además, la fiesta contó con música en vivo de reconocidas agrupaciones como La Bella Luz, Hermanos Yaipén y Son Tentación, haciendo que la noche fuera memorable y llena de energía positiva.

Ricardo Mendoza tendrá un hijo

El momento más esperado llegó con la anticipada revelación del sexo del bebé. Siguiendo una tradición popular, los conductores prepararon la escena con confeti: azul para niño y rosado para niña.

La cuenta regresiva, las luces bajando y los gritos del público aumentaron la tensión y la emoción. Para sorpresa de todos, el confeti rosado inundó el escenario, generando gestos de asombro entre los presentes.

Sin embargo, Jorge Luna aclaró que todo era parte de una broma previamente planeada. Entre risas y aplausos, Ricardo Mendoza confirmó finalmente que el bebé será niño.

Katya Mosquera estuvo presente

Aunque Katya Mosquera no participó directamente en el escenario, estuvo presente desde la primera fila, compartiendo la emoción con amigos y el equipo de producción.

Su reacción ante la lluvia de confeti rosado fue captada en video por Cathy Sáenz, quien mostró a Katya Mosquera tranquila y expectante hasta que en la pantalla del escenario apareció la frase: "Es Niño".

La pareja, conocida por mantener un perfil discreto en cuanto a su vida personal, mostró una vez más que la complicidad y el apoyo mutuo son la base de esta nueva etapa que comienzan como futuros padres.

Así, Ricardo Mendoza sorprendió a sus fans al revelar que será padre de un niño junto a Katya Mosquera, en un evento lleno de música, risas y momentos inolvidables.