Policía interviene a tiktoker Moca por presunto robo de celular durante transmisión en vivo

14/12/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Este domingo 14 de diciembre, la popular tiktoker Moca fue intervenida por la Policía mientras estaba en plena transmisión en vivo durante una pollada en el Callao. El presunto robo de un celular, denunciado aparentemente por su expareja, desató todo un revuelo que rápidamente se volvió viral.

Policía interviene a tiktoker Moca

La tiktoker Moca, cuyo nombre real es Jusseira Mayumi Quispe, se encontraba participando como invitada en una pollada organizada en un negocio mayorista del Callao cuando pasó lo inesperado.

Según vecinos y videos que circulan en redes, dos patrullas llegaron al lugar para detenerla por el presunto robo de un celular, en un episodio que sorprendió tanto a los asistentes como a sus seguidores.

Vecinos de la zona no tardaron en cuestionar la rapidez de la acción policial. "Lo que es curioso es que con tanta insistencia hayan venido los policías. A mi hija le robaron el celular hace dos semanas y solo ayudó un serenazgo. Para cosas más graves brillan por su ausencia", comentó uno de ellos.

Moca y el final polémico de su relación

Moca se ha destacado como creadora de contenido e influencer peruana, principalmente en TikTok y plataformas de streaming como Kick.

Sus transmisiones en vivo y la interacción directa con su audiencia la han convertido en un personaje muy conocido en redes sociales.

En los días previos, la influencer había sorprendido a sus seguidores al anunciar el fin de su relación de cuatro años con el también creador Haybinn.

Este anuncio llegó después de que se difundieran videos donde Moca aparecía besando al camarógrafo del influencer Carlitos TV.

"Confirmo que mi relación de 4 años con Haybinn llegó a su fin. Ya no era una relación bonita y, según mi experiencia, había situaciones que no me hacían bien, como faltas de respeto, actitudes que me lastimaron e infidelidades", indicó la streamer en un comunicado.

Moca dijo que al contar su historia quería ser sincera y transparente con toda su comunidad. "Hoy estoy dando la cara, saliendo a esclarecer y dejar todo claro, no por chisme, sino por transparencia con ustedes", resaltó.

Haybinn también rompió su silencio tras el comunicado de Moca y se le vio súper apenado, confesando que está pasando por un momento complicado tras el polémico fin de su relación.

La intervención de la tiktoker Moca por el presunto robo de un celular durante su transmisión en vivo en el Callao se suma a un contexto de creciente inseguridad en la zona.