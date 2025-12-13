¡Reunidos en el cielo! Fallece Abraham Quintanilla, padre de la cantante Selena, a los 86 años

13/12/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El padre de la reconocida y reina del Tex-Mex, Selena, falleció a los 86 años. La noticia fue confirmada por el productor A.B., a través de sus redes sociales, con un emotivo mensaje para despedir a Abraham Quintanilla, músico, compositor, productor y creador del concepto musical de 'Los Dinos'.

Muere papá de Selena, Abraham Quintanilla

La familia Quintanilla sufre otro duro golpe tras la trágica muerte de la talentosa y recordada 'Reina de la música tejana', Selena. Pues bien, este sábado 13 de diciembre, se anunció la muerte de Abraham Quintanilla, creador del grupo 'Los Dinos', quien se desempeñó como mánager de su hija desde los inicios de su carrera musical, que terminó repentinamente con su asesinato el 31 de marzo de 1995.

El lamentable suceso fue anunciado por su hijo, el también músico, compositor y productor A.B. a través de una publicación en su cuenta de Instagram, la cual acompañó con la canción 'Cien Años', interpretada por Pedro Infante.

"Con gran pesar les comunico que mi papá falleció hoy", escribió el hermano de Selena. Hasta el momento no se han dado a conocer las causas de su irremediable pérdida.

Amigos y familiares lamentan su pérdida

La noticia generó una inmediata reacción entre seguidores de Selena y del movimiento latino, al tratarse de una de las figuras clave detrás del éxito y preservación del legado de la cantante Selena Quintanilla.

"Por fin se va a reencontrar con su hija", "El murió hace 20 años, hoy murió su cuerpo físico y ya se reunió con su hija", "Ya está con su hija a qué la que tanto amo y formó a nivel musical para dejar una gran huella en la música gracias Abraham", fueron algunos de los mensajes dejados en redes sociales para darle el último adiós al padre de Selena.



