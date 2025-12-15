Yaco Eskenazi revela que pasó tremendo susto al estar detenido en una comisaría: "Tuve que llamar a mi papá"

15/12/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Durante su podcast, Yaco Eskenazi sorprendió al público al contar un episodio de su infancia en el que fue llevado a una comisaría. El exchico reality relató con humor y nostalgia cómo vivió aquel tremendo susto, dejando a todos sus seguidores entre risas y asombro.

Yaco Eskenazi estuvo detenido en la comisaría

En el primer episodio de su podcast Yaco y el Loco, conducido junto a Christian Wagner, Yaco Eskenazi recordó un momento que marcó su niñez: una detención en una comisaría que lo dejó aterrado.

Entre risas, comparó su comportamiento de niño con el de sus hijos Liam y Leo, quienes demuestran respeto y obediencia a las reglas.

"Mis hijos para comer un chocolate piden permiso. Liam y Leo van y dicen: 'Mamá, ¿puedo comer un chocolate?' y 'No, ahorita no'. Yo qué miércoles iba a pedir permiso, me tragaba todos los chocolates de mi abuelo, y él quería jalarme de los pelos", contó.

El momento más recordado del relato llegó cuando Yaco Eskenazi narró el tremendo susto que pasó en la comisaría.

"Me asustaron horrible, tuve que llamar a mi papá y mi papá no quiso ir. 'Papá, ven a sacarme de la comisaría'. 'Sal solo, me agarran a mí'. 'Papá, ven'. 'Que vaya tu tía y te saque ella'", recordó, sin contar la razón exacta de la detención.

Yaco Eskenazi destaca éxito de Natalie Vértiz

Más allá de los recuerdos de su infancia, Yaco Eskenazi también destacó el éxito de su esposa, Natalie Vértiz, quien atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera como modelo e influencer.

El exchico reality resaltó que su rol actual es apoyarla sin restarle protagonismo, demostrando su compromiso como esposo y padre.

"Cuando me preguntan: '¿Qué opinas de Natalie en Victoria's Secret?'. La más rica de todas, sin duda", expresó entre risas, mostrando orgullo y cariño.

Recordemos que, durante la alfombra rosa del evento, Natalie Vértiz deslumbró con un traje de látex negro súper elegante, todo un look armado por estilistas internacionales para resaltar su figura y darle ese toque futurista y glam que viene pegando fuerte en la moda últimamente.

Y no estuvo sola, ¡para nada! La vimos compartiendo espacio con la actriz mexicana Aislinn Derbez, la cantante y Miss Chile Emilia Díez, y la modelo colombiana Adriana Álvarez, entre otras personalidades que le dieron más color al evento.

Así, Yaco Eskenazi reveló a sus seguidores que pasó un tremendo susto al estar detenido en una comisaría durante su infancia, relatando con humor y nostalgia aquel episodio que marcó su niñez.