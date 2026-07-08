Bizarrap y su polémica frase tras entregarle el premio al Mejor Jugador del partido a Lionel Messi

08/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El triunfo de la Selección Argentina frente a Egipto en Atlanta, que selló la clasificación del conjunto "Albiceleste" a los cuartos de final del Mundial 2026, sigue dando tela para cortar ya que los focos estuvieron puestos en el encuentro entre Bizarrap y Lionel Messi.

Una frase que genera dudas

El productor argentino Bizarrap fue seleccionado por la FIFA para entregar el premio al Mejor Jugador entre Argentina y Egipto, sin embargo durante una entrevista al canal internacional DAZN, realizó un comentario que se viralizó en las redes sociales.

"Me avisaron ayer que tenía que darle el premio y... sea quien sea el jugador del partido... y obviamente que dije que sí porque me gusta demasiado el fútbol(...)", contó Bizarrap con notorios nervios.

Bizarrap generó polémica en una entrevista con la cadena DAZN. (Difusión)

Las redes sociales reaccionaron de inmediato

La frase de Bizarrap no pasó desapercibida por las redes sociales, la pausa entre los comentarios y sus expresiones hicieron que algunos usuarios interpretaran sus palabras como si ya hubiera sabido con anticipación que Lionel Messi sería el ganador del prem.

Con esta nueva controversia, alimentan nuevamente las teorías que surgieron tras el encuentro por un supuesto trato preferencial hacia Argentina, inclusive la polémica tomó mayor fuerza después de las fuertes declaraciones de los jugadores de Egipto al arbitraje.

Mientras tanto, la FIFA no se ha pronunciado sobre la polémica generada por las declaraciones de Bizarrap, que continúan acumulando reacciones y dividiendo opiniones entre aficionados del fútbol.

Bizarrap también celebró a Messi

Más allá de la controversia, Bizarrap compartió en sus redes sociales una fotografía junto al capitán argentino después de entregarle el reconocimiento y acompañó la publicación con un emotivo mensaje:

"Te amo para siempre. Un pasito más", dejando en evidencia la admiración que siente por Messi.

A pesar de ello, en un Mundial marcado por las polémicas arbitrales y las acusaciones de favoritismo para la selección argentina, la frase de Bizarrap volvió a encender un debate que sigue dominando las redes sociales.

Messi, cuarto MVP del torneo y figura histórica

Más allá de la polémica, los números de Messi son contundentes. El capitán argentino sumó su cuarto MVP del Mundial 2026, habiendo ganado también el reconocimiento ante Argelia, Austria y Cabo Verde.

Lionel Messi elegido como 4ta vez MVP del torneo. (Difusión)

Con 21 goles en Copas del Mundo, Messi encabeza el historial histórico de goleadores mundialistas, aventajando al francés Kylian Mbappé (19) por dos tantos, y lidera el marcador del torneo actual con 8 conquistas.