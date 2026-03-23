¡Tragedia! Joven muere en plena vía pública tras discutir con su novia, a quien encontró con otro hombre

23/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Un lamentable accidente se registró este fin de semana en el Cercado de Lima. Un joven identificado como Flavio Sebastián Laos falleció luego de discutir con su novia, a quien encontró con otro hombre. El conductor del vehículo permanece detenido y es investigado por el presunto delito de homicidio culposo.

Joven muere atropellado tras discusión con su novia

El hecho ocurrió el sábado 21 de marzo en el cruce del jirón de la Unión con la avenida Uruguay. Según informó nuestra reportera, el problema se desató aproximadamente a las tres de la madrugada, cuando Flavio llegó al lugar junto a sus amigos y encontró a su novia acompañada de otro hombre en una discoteca.

El amigo de la víctima relató que, tras encontrarse, la pareja sostuvo una tensa discusión al interior del local. Luego, la joven decidió marcharse del lugar junto a su acompañante, identificado como Julio Venero Farfán. Ambos retiraron el auto de una cochera y avanzaron por el jirón de la Unión.

Otro testigo afirmó que Flavio intentó correr detrás de la camioneta en busca de explicaciones, aprovechando que el vehículo se detuvo por un semáforo en rojo. Sin embargo, su amigo indicó que, cuando salió de la discoteca, el joven ya estaba tendido en el suelo y el vehículo se había dado a la fuga.

La Policía informó que el joven habría estado golpeando la ventana del copiloto para hablar con su novia y que, posteriormente, cuando el auto avanzó, cayó a la vía, golpeándose la cabeza y falleciendo al instante. No obstante, el amigo de Flavio afirma que el conductor lo habría atropellado.

"Lo más probable es que haya sido el chico que manejaba el carro quien atropelló a mi amigo y se dio a la fuga", declaró.

Conductor del vehículo fue detenido

Luego del accidente, Venero Farfán habría continuado su recorrido, pero la joven decidió bajar del vehículo unas cuadras más adelante para regresar al lugar. Para entonces, Laos ya había fallecido en la vía pública.

Horas más tarde, Julio Venero Farfán se presentó ante la Policía y fue detenido de inmediato. Las autoridades indicaron que será investigado por los presuntos delitos de homicidio culposo y fuga del lugar del accidente.

Es así que, el caso continúa en investigación mientras se esclarecen las circunstancias exactas del atropello. La Policía recaba testimonios y revisa cámaras de seguridad para determinar responsabilidades. La muerte de Flavio Laos ha generado conmoción, mientras familiares y amigos exigen justicia y que se sancione al responsable.