21/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un accidente vehicular se registró en el Cercado de Lima, donde las cámaras de videovigilancia captaron el preciso instante en el que una camioneta fuera de control atropelló a tres trabajadores de limpieza de la Municipalidad de Lima.

Tres trabajadores de limpieza de la Municipalidad de Lima fueron atropellados

La noche del último viernes, tres trabajadores de limpieza de la Municipalidad de Lima fueron atropellados luego de que una camioneta irrumpió a alta velocidad mientras se encontraban recolectando residuos sólidos en la intersección de la avenida Alfonso Ugarte con el jirón Huancavelica.

De acuerdo a información obtenida por un equipo de Exitosa, se conoció que la unidad móvil de placa BNM397 perdió el control lo que ocasionó que impactara violentamente contra la pared de un edificio y finalmente embistió al trío de colaboradores municipales.

El accidente vehicular, que se suscitó al promediar las 10 y 30 de la noche, quedó registrado por las cámaras de videovigilancia de la zona y dejó heridos a los trabajadores de la comuna limeña que fueron identificados como Luis Ángel Campos Sánchez (31), Javier Armando Cortez Panez (20) y Luis Miller Campos Urquia (39).

Los agraviados fueron auxiliados y posteriormente derivados a emergencias de clínicas cercanas por los bomberos, personal de Serenazgo y de gestión de riesgos de desastres.

Por su parte, el conductor de la camioneta fue identificado como Renzo Jesús Novoa Odicio, de 41 años, y quedó intervenido por las autoridades de la Policía Nacional del Perú (PNP) en la comisaría de Monserrate. Con respecto a los efectivos este hombre habría estado en presunto estado de ebriedad al momento del accidente.

Según pudo constatar nuestro medio, el vehículo tendría como propietarios a Lorenzo Novoa Vásquez y Adriana Odicio de Novoa. La Policía ya inició las diligencias correspondientes para determinar responsabilidades.

🔴🔵 Cercado de Lima: camioneta fuera de control atropella a trabajadores de limpieza y deja tres heridos



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Los tres trabajadores municipales fueron dados de alta

Con respecto al estado de salud de los trabajadores municipales que resultaron heridos, la Municipalidad de Lima informó que se les diagnosticó múltiples traumatismos, pero fueron dados de alta durante la madrugada y serán reevaluados en los próximos días.

En resumen, la noche del último viernes se registró un accidente vehicular en el que una camioneta fuera de control atropelló a tres trabajadores de limpieza de la Municipalidad de Lima que se encontraban realizando labores de recolección de residuos. Tras ello, los agraviados fueron derivados a clínicas cercanas y el conductor fue intervenido en la comisaría de Monserrate.