Falleció querido periodista deportivo tras enfrentar una dura enfermedad: Amigos le dan el último adiós

21/03/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Lamentable. Falleció un querido periodista deportivo a los 85 años, una de las voces y plumas más reconocidas del oficio, tras su lucha contra una dura enfermedad. Amigos y familiares le dan el último adiós.

Murió Ernesto Cherquis Bialo: ¿Cuál fue la causa?

El ámbito del periodismo deportivo en Argentina está de duelo tras confirmarse el fallecimiento de Ernesto Cherquis Bialo, una de las voces más reconocidas del medio. Su esposa fue quien difundió la lamentable noticia, asegurando que el comunicado perdió la vida a los 85 años el viernes 20 de marzo.

De acuerdo a los primeros reportes, el periodista padecía leucemia, un diagnóstico que en los últimos años lo llevó a recibir múltiples internaciones y tratamientos en el Hospital Alemán. Tras ser internado el ex vocero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), hace algunas semanas, Cherquis Bialo decidió despedirse de su familia a través de una llamada telefónica.

"Me llamó por teléfono y me dijo que nos quería mucho. Y que éramos como sus hijas para él. Su verdadera familia", contó Marina Cherquis una de sus sobrinas, en charla con el canal TN.

Último adiós al maestro del periodismo deportivo

Apenas se conoció su fallecimiento, comenzaron a multiplicarse los mensajes de despedida en redes sociales y distintas publicaciones de colegas y figuras del periodismo deportivo, reconociendo su manejo del lenguaje y sus más grandes proezas del deporte argentino, desde el boxeo de Monzón hasta los triunfos de Diego Armando Maradona.

En Facebook, su sobrina Marina ilustró la portada de la cuenta social del maestro del periodismo deportivo con un crespón negro y una foto en que se ve junto a su familia. "Te vamos a extrañar", le escribió.

"Descansa en paz. Nuestras charlas, nuestras bromas... Ojalá estés con mi viejo y festejen por San Lorenzo. Te quiero un montón. Gracias por siempre estar con nosotros. Inolvidable, maestro", se despidió. Seguidamente, sus familiares revelaron que le darán el último adiós a Cherquis Bialo este sábado 21 de marzo en la Legislatura porteña.

¿Quién fue Cherquis Bialo? Trayectoria periodística

Ernesto Cherquis Bialo nació en Montevideo, pero desarrolló prácticamente toda su vida profesional en Argentina forjando vínculos con las figuras más importante del deporte. Comenzó como pasante en 1962 en Clarín y desde marzo de 1963 entró a la legendaria revista El Gráfico. Allí firmó más de 1.200 notas bajo el seudónimo Robinson y, después de casi dos décadas, ocupó el cargo de director editorial entre 1982 y 1990.

Durante ese tiempo cubrió 144 títulos mundiales de boxeo, Juegos Olímpicos y Mundiales de fútbol, entrevistó a figuras como Muhammad Ali, Pelé o Diego Maradona, y se consolidó como una de las plumas más respetadas del periodismo deportivo.

En agosto de 2024, había sido declarado por la legislatura porteña como Personalidad Destacada en el ámbito del periodismo deportivo. Pocos meses después de ese homenaje, su salud comenzó a deteriorarse. Una leucemia diagnosticada en 2025 lo llevó a varias internaciones.

La muerte del periodista Ernesto Cherquis Bialo genera conmoción en el ambiente deportivo, donde colegas, amigos y seguidores lo despiden con pesar y destacan su legado profesional.