Álvaro Paz de la Barra es ampayado con mujeres en discoteca mientras Sofía Franco está fuera del país

19/08/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El exalcalde de La Molina, Álvaro Paz de la Barra, volvió a aparecer en el ojo público tras ser ampayado en una conocida discoteca de Miraflores. En las imágenes, se le ve compartiendo con varias mujeres y disfrutando de la noche mientras Sofía Franco se encuentra fuera del país cumpliendo compromisos personales y políticos.

Ampay de Álvaro Paz de la Barra

Las cámaras de Magaly TV, La Firme captaron al exalcalde de La Molina disfrutando de la noche miraflorina. En las imágenes se le ve ingresar a una reconocida discoteca acompañado de amigos, relajado, vestido de manera casual y moviéndose al ritmo de la música.

Durante varias horas, alternó entre la barra y la pista de baile, compartiendo risas y conversaciones con diferentes personas, incluidas algunas mujeres que se encontraban en el lugar.

Por ahora, Álvaro Paz de la Barra, conocido por sus enredos mediáticos, se mantiene en silencio ante las imágenes que no dejan de circular en los diferentes medios.

¿Dónde estaba Sofía Franco?

Mientras tanto, Sofía Franco estaba en Panamá cumpliendo con compromisos vinculados a su candidatura municipal. Según registros migratorios, la exconductora de televisión se encontraba en Panamá al momento del ampay.

Su agenda incluyó actividades de carácter social y encuentros con sectores vinculados a su proyecto político, dejando en pausa cualquier comentario sobre la situación con Álvaro Paz de la Barra.

Al igual que su esposo, Sofía Franco se ha mantenido en silencio total y hasta ahora no ha dicho nada sobre las recientes imágenes de Álvaro Paz de la Barra.

El inicio de su historia

Resulta que Sofía Franco y Álvaro Paz de la Barra ya tienen historial de titulares por supuestas infidelidades y líos con la justicia. Pero, ¿Cómo comenzó realmente este romance que da tanto de qué hablar?

Sofía Franco y Álvaro Paz de la Barra se conocieron por primera vez en el 2011, en un hotel de lujo en Lima, gracias a unos amigos en común que los presentaron. La chispa fue inmediata y después de varias horas de charla y risas, no pudieron resistirse y sellaron el momento con su primer beso.

Tras un año de romance, Sofía Franco y el abogado Álvaro Paz de la Barra celebraron la llegada de su hijo Salvador. "Se parece a su papito, pero también a la mami... Estamos muy feliz con toda la familia", dijo emocionada en septiembre de 2012.

Tras ser ampayado en la discoteca rodeado de mujeres, Álvaro Paz de la Barra se encuentra nuevamente en el ojo público, mientras Sofía Franco sigue fuera del país desarrollando su agenda personal y política.