¡Una vez más! Magaly Medina explota EN VIVO contra todo su equipo de producción: ¿Qué les dijo?

Magaly Medina lo hizo de nuevo. La presentadora de televisión explotó en vivo contra todo su equipo de producción debido a fallas al momento de emitir un informe. Dicha situación se suma a las múltiples quejas que suele soltar cada vez que sus colaboradores se equivocan, pero ¿Qué les dijo?

Durante la ultima edición de 'Magaly TV, La Firme', la conductora volvió a llamar la atención del público, luego de que, en medio de la explicación que daba por el escándalo de Pamela Franco, su producción cometiera un nuevo error al no pasar las imágenes que solicitó en el momento.

Es así que, sin dudarlo, la 'Urraca' afirmó que su programa se encontraba en serios problemas y que no sabía si era porque su equipo estaba siendo afectado por el cansancio o si necesitaban vacaciones.

"¿Pueden ponerlo? Estamos en serios problemas hoy. Realmente no sé si es el cansancio que les está afectando, que tengo que darles vacaciones (...) No, esa no es, esa no es, querido (...) Ah, ¿sí es? Dale", dijo durante la emisión de su espacio farandulero.