'Urracos' de Magaly arremeten contra programas de TV por difundir sus primicias: "No comerán de nosotros"

¡Salieron con todo! Los 'urracos' de Magaly Medina, John Tirado y Gianfranco Pérez, arremetieron contra los programas de televisión que han difundido parte de sus primicias de su canal 'Puro Floro', señalando que no han recibido ningún tipo de crédito en las notas difundidas por dichos espacios.

En un reciente video de su espacio de YouTube, los reporteros de 'la Urraca' manifestaron su molestia con algunos programas de señal abierta, afirmando que, tras revelar la denuncia policial contra Natalia Málaga, muchos de esos espacios televisivos difundieron su información exclusiva, sin darles crédito alguno.

Entre tanto, Tirado y Pérez aseguraron que incluso, una colega de su propia casa televisiva, había emitido parte de su reportaje, pero no habían dado ningún tipo de reconocimiento a su trabajo. "Hay que tener códigos. No te jactes querida compañera de que es tu noticia", mencionó

Pero lo más impactante, fue la advertencia que realizó a los diferentes medios y programas de tv que han incurrido en esta "falta de respeto", asegurando que tomarán una medida muy radical debido a la circunstancias.

"Tenemos reglas para cuando soltemos una bomba. Si no les damos autorización, tienen prohibido botar nuestra noticia. Si no les damos autorización tienen prohibido botar nuestra noticia. 'Día D',' América Hoy' y W, tienen prohibido. Esos tres programas no vuelven a comer de nosotros", declararon, dejando en claro que solo permitirán que medios específicos, a los que otorguen su permiso, difundan sus futuros contenidos", revelaron durante su transmisión en vivo.