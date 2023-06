Verónica Linares intentó reservar en 'Central' pero encontró larga lista de espera: "Hasta 2025"

Verónica Linares intentó buscar una reservación en 'Central', elegido mejor restaurante del mundo. Sin embargo, no contó con que exista una extensa lista de espera que al parecer es hasta el 2025.

El pasado miércoles, 21 de junio, Los conductores de 'América Noticias' estaban culminando su noticiero para darle pase al programa 'América Hoy', conducido por Ethel Pozo, Janet Barboza, Edson Dávila y Christian Domínguez.

En medio del diálogo, el cumbiambero indicó que tenia el deseo de llevar a su pareja, Pamela Franco, a comer en 'Central' pero que no había encontrado una fecha para reservar hasta el 2025.

La información fue corroborada por Verónica Linares, quién dispuso a ingresar a la página oficial de "el mejor restaurante del mundo" para buscar una fecha para ir a cenar con un acompañante más.

Al verificar que, efectivamente, no había reservaciones disponibles hasta el 2025, Edson Dávila le pidió a la periodista utilizar sus influencias para que encuentre un espacio y los entreviste.

Ante ese comentario, Linares indicó no saber si el dueño del restaurante, Virgilio, le permitiría utilizar sus instalaciones. Por ello nuevamente verificó en la pagina oficial de 'Central'.

A lo que el carismático 'Giselo' lanzó un comentario en modo de broma: "Ni mi mamá en el seguro".

Tras su regreso a Perú, el reconocido chef Virgilio Martínez Véliz, fue abordado por la prensa y consultado acerca de su prestigioso negocio gastronómico peruano, Central, el cual acaba de ganar el título de 'el mejor restaurante del mundo'.

De igual manera, Verónica Linares le preguntó a Martínez acerca del tipo de degustaciones que ofrecen en su restaurante, el cual está ubicado en Barranco.

Ante ello, el chef peruano optó por responder contundentemente.

"No vas a encontrar un ceviche, no vas a encontrar un lomo saltado y no es porque no lo queramos hacer o porque lo neguemos, es más, es lo que comemos, lo que celebramos, pero sé que alguien al costado lo pueden hacer mucho mejor", señaló.