Samahara Lobatón revela que Farfán mantuvo romances EN PARALELO con tres mujeres conocidas del espectáculo

Samahara Lobatón llegará a 'El Valor de la Verdad' (EVDLV), donde no dudará en dar a conocer aspectos desconocidos de su vida y en especial, supuestos episodios sentimentales de la expareja de su madre, Jefferson Farfán. Según la joven, el exfutbolista mantuvo romances en paralelo con tres mujeres conocidas del espectáculo.

Samahara Lobatón y su confesión sobre Jefferson Farfán

Un reciente video compartido en redes sociales expone que la nueva invitada del programa 'EVDLV' para este domingo, 17 de agosto, será la influencer, Samahara Lobatón, quien con una actitud desafiante llega decidida a sentarse en el temido sillón rojo para realizar las más polémicas confesiones que dejará a más de un conocido personaje de la farándula en serios aprietos.

La hija de la 'Blanca de Chucuito' no solo promete dar a conocer los más picantes aspectos de su vida privada o su tormentosa relación con su expareja Youna, sino que también delatará a Jefferson Farfán y su situación sentimental con tres conocidas mujeres del espectáculo.

Según la joven, el '10 de la calle' habría mantenido romances en paralelo con sus amigas Delany López, Darinka Ramírez y Xiomy Kanashiro, siendo esta última la actual pareja del exfutbolista de la Selección peruana.

"¿Todavía estaba Farfán con Delany o ya estaba con Xiomy Kanashiro?", cuestionó el conductor del programa, a lo cual, Samahara no dudó en señalar que las aparentes relaciones del 'expelotero', que consideraba como un padre, habrían coincidido en el tiempo: "Ese fue el proceso de las tres juntas. Delany, Darinka y Xiomy" , sentenció.

Jefferson Farfán con Darinka, Xiomy y Delany

Las declaraciones de la hija de Melissa Klug pondría, una vez más, en aprietos a la 'Foquita' Farfán, ya que, como se recuerda, mantiene algunos conflictos legales con las mujeres que se mencionaron en 'EVDLV'.

Por ejemplo, Darinka Ramírez, madre de la última hija del 'expelotero', lo denunció por violencia psicológica y afirmó que mantuvo encuentros íntimos con él hasta diciembre de 2024. Además, ha convocado audiencia de conciliación para abordar asuntos relacionados con su pequeña niña.

Por su parte, Delany López declaró que mantuvo una relación de dos años con Farfán, desde enero de 2023 hasta diciembre de 2024, y acusó a Xiomy Kanashiro de saber perfectamente que ellos seguían juntos cuando comenzó a vincularse con él.

Jefferson Farfán mantuvo romances en paralelo con Delany, Xiomy y Darinka, según Samahara.

Samahara Lobatón en 'El Valor de la Verdad'

Pero no todo quedaría ahí, ya que ese sería solo un anticipo de las confesiones de Samahara Lobatón. Pues bien, la joven también echó a la modelo Ivana Yturbe, de quien se decepcionó por no contarle su vínculo con Jefferson Farfán.

"Ivana y yo éramos uña y mugre y ella nunca me dijo: 'Yo estoy saliendo con él'. Me lo ocultó al comienzo porque yo sabía que ellos estaban viajando juntos. Lo que hace la calentura y el amor ", se le escucha decir a la actual pareja de Bryan Torres.

Incluso, se animó a asegurar que no tiene miedo a las repercusiones o consecuencias que podría tener sus confesiones sobre Farfán. Para colocar la 'cereza del pastel', Samahara agregó que el deportista habría intentado que su amigo, Bryan Torres, no inicie una relación con ella.

De esta manera, según el primer avance, Samahara Lobatón revelará grandes secretos en 'EVDLV' entre ellos, sobre Jefferson Farfán, quien habría mantenido romances en paralelo con Delany López, Xiomy Kanashiro y Darinka Ramírez.