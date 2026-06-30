Christian Cueva revela que es celoso con Pamela Franco y hace aclaración: "El que no cela, no ama"

30/06/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Christian Cueva volvió a captar la atención del público tras sincerarse sobre uno de los aspectos más comentados de su relación sentimental con Pamela Franco. Durante una reciente entrevista, el futbolista reconoció que es una persona celosa y explicó que, desde su perspectiva, los celos forman parte del amor, una confesión que rápidamente generó diversas reacciones entre los seguidores de la pareja.

La intensa relación de Cueva y Pamela Franco

El jugador de Cienciano abordó este tema mientras conversaba sobre su vida personal en un pódcast. Al responder una pregunta relacionada con la confianza dentro de una relación, dejó en claro que considera los celos como una demostración de afecto cuando existen sentimientos genuinos. Sus declaraciones sorprendieron al conductor y avivaron el debate entre los usuarios en redes sociales.

"Yo sí, soy celoso. Yo siempre he dicho que el que no cela, no ama. Por lo menos yo", expresó.

Lejos de alimentar rumores sobre posibles conflictos, Pamela Franco intervino para aclarar que esa forma de pensar de su pareja nunca ha ocasionado discusiones entre ambos. La cantante explicó que, pese a la postura del futbolista, su romance se desarrolla con tranquilidad y hasta el momento no han atravesado situaciones motivadas por los celos.

"No hemos tenido ninguna situación que nos lleve a una pelea de celos", agregó la intérprete de 'Dile la verdad'.

Cueva está muy enamorado de Pamela Franco

Durante la conversación, Christian Cueva también aprovechó para expresar la profunda admiración que siente por la artista. Contó que cada vez que caminan juntos por la calle observa el cariño que el público le demuestra a la cantante, situación que, lejos de incomodarlo, incrementa el orgullo que siente por compartir su vida con ella.

"Yo me admiro cuando voy de la mano con ella a la calle y la gente uff. Yo admirado de ella, que la gente sepa la belleza que es", expresó.

Como parte de esa demostración de afecto, el mediocampista sorprendió al comparar a Pamela Franco con Jennifer López, asegurando que la considera la "JLo de la cumbia". La singular comparación cerró una entrevista en la que ambos dejaron ver la complicidad que mantienen, mientras continúan siendo una de las parejas más comentadas del espectáculo peruano.

De esta manera, las declaraciones de Christian Cueva reavivaron el debate sobre el papel de los celos en una relación de pareja. Mientras algunos respaldan su forma de pensar, otros consideran que la confianza debe prevalecer. Por ahora, Pamela Franco dejó claro que esa diferencia de opiniones no ha afectado la estabilidad de su romance.