En medio del torbellino mediático generado por la denuncia pública de Pamela López contra Christian Cueva, Pamela Franco ha decidido romper su silencio y hablar sobre la situación en una reciente entrevista con 'América Hoy'. Aunque el asunto la involucra indirectamente, la cantante ha sido clara al manifestar su deseo de mantenerse al margen de esta controversia.

Durante su entrevista en 'América Hoy', Pamela Franco dejó en claro que no tiene intención de involucrarse en la denuncia hecha por Pamela López. Según la cantante, la situación es demasiado delicada y su opinión no aportaría nada constructivo.

"En algo tan delicado como esto mi opinión está demás porque yo no tengo nada que ver con esto, aunque quieran ponerme en el medio de esta situación tan delicada. De verdad, pero yo estoy sobrando. ¿Me entiendes? No tengo nada que ver", afirmó Pamela Franco.

"Creo que no debo y no quiero opinar en esto que está delicado. Creo que las personas que están involucradas son las que tienen que salir a hablar o resolver. Yo estoy demás aquí", agregó.

Cuando la reportera le preguntó sobre su relación con Christian Cueva, Pamela Franco optó por desviar la conversación hacia sus prioridades actuales: su hija y su carrera. Según ella, su enfoque está en estos aspectos de su vida y no en las polémicas que giran en torno a su vida personal.

"Mira, yo ahora por todo lo que pasa me enfocaré en mi hija y mi trabajo. Es lo que me corresponde. Lo demás sale fuera de mí," expresó Pamela Franco con firmeza.

El tema de las agresiones de Christian Cueva hacia su esposa, Pamela López, también fue abordado durante la entrevista. La cantante comentó que, aunque está en contra de cualquier forma de agresión, prefirió no emitir un juicio al respecto para evitar malentendidos.

"Una agresión siempre estará mal, pero no quiero referirme a nadie porque no estoy segura de que lo tomaran a mal. Prefiero mantenerme al margen. Que quede ahí. Yo me seguiré dedicando a mis cosas y a mi hija," concluyó Pamela Franco.