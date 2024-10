Zelma Gálvez lanza DURO COMENTARIO tras encarcelamiento de 'Chibolín': "El karma llega"

03/10/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

¡No lo perdona! La actriz cómica Zelma Gálvez volvió a referirse sobre la situación legal que afronta Andrés Hurtado 'Chibolín'. Durante una entrevista, sugirió que el reciente encarcelamiento del controvertido presentador podría deberse a un "karma", dejando en claro que su antipatía por él sigue vigente.

Zelma no olvida lo que le hizo 'Chibolín'

En declaraciones para Trome, Zelma fue consultada nuevamente por el humorista, luego de que el Poder Judicial resolviera dictarle 18 meses de prisión preventiva. En tal sentido, la popular ' Pindonga' mencionó que tal decisión en contra de Hurtado podría responder a los conflictos que tuvieron en el pasado. No obstante, se mostró empática con las hermanas Josetty y Gennesis Hurtado.

"Es el ejemplo de que el karma llega. Lo que le pasa es un tema de él, me da pena por sus hijas que toda su vida han visto cómo su padre resolvía", señaló la comediante.

Tal comentario guarda cierta relación con sus declaraciones pasadas. Hace algunos días, ella recordó la vez en que enjuició a 'Chibolín' por no devolverle un préstamo de dinero que ella le había otorgado. "Le hice cumplir. Ya después no me interesó para nada (su amistad). Me felicité en mantener la distancia. Es una persona muy inteligente para envolver a la gente ", manifestó.

Sin embargo, Zelma espera que esta oscura situación por la que atraviesa Andrés Hurtado le sirva como una especie de lección, a fin de que recapacite y pueda recuperarse de este tormento. "Ahora él tiene que reflexionar en su habilidad para salir de esto y recomponer su imagen", sentenció.

Llevó a juicio a Andrés Hurtado

Tras la detención preliminar en contra de Andrés Hurtado, la actriz cómica no fue ajena a pronunciarse. Zelma narró la vez en que, conmovida por la situación que enfrentaba el humorista, decidió prestarle una fuerte suma de dinero. Sin embargo, cuando fue a cobrarle, este se negó, tratando de hacerle un "perro muerto".

Por tal motivo, no dudó en "perseguirlo" por la vía legal, demandándolo para recuperar el monto prestado. Luego de casi 6 años, el Poder Judicial falló a su favor, por lo que 'Chibolín' se vio obligado a devolverle el dinero. "Lo correcto es lo correcto", refirió Gálvez, resaltando que ha sido la única persona en ganarle un juicio al presentador.

Fue así que, nuevamente, Zelma Gálvez lanzó un duro comentario por el encarcelamiento de Andrés Hurtado, señalando que esta situación podría responder a una especie de "karma". ¡No lo perdona por lo que le hizo!