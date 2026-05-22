Tacna registra 38 denuncias por extorsión en lo que va del año según reporte de la Región Policial

24/05/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

La extorsión, la seguridad y las denuncias continúan siendo motivo de preocupación en Tacna. El jefe de la Región Policial, general PNP Helbert Luna Velarde, informó este jueves que desde el 1 de enero hasta la fecha se registraron 38 denuncias por extorsión en la ciudad, cinco de las cuales ya fueron puestas a disposición de la justicia.

El general Luna Velarde señaló que, pese a los casos reportados, Tacna mantiene un nivel menor de incidencia en comparación con otras regiones del país donde las extorsiones derivan en atentados violentos o hechos de sicariato.

"En sí, este delito dentro de Tacna está controlado. En comparación a otras regiones policiales, prácticamente tenemos un reducido número de casos", manifestó el jefe policial.

Asimismo, precisó que las denuncias registradas durante el presente año no han trascendido a hechos de alto impacto como ataques con explosivos, atentados graves o asesinatos relacionados con organizaciones criminales.

"Acá no podemos advertir hechos de extorsión donde hayan colocado material explosivo en una vivienda o se hayan producido casos de sicariato para intimidar a las víctimas", sostuvo.

Casos siguen en investigación

El jefe policial explicó que, de las 38 denuncias reportadas, cinco ya fueron derivadas ante las autoridades judiciales tras las investigaciones realizadas por la Policía Nacional. Sin embargo, indicó que otros expedientes aún continúan en proceso de recopilación de pruebas.

Luna Velarde remarcó que permitir la impunidad en este tipo de delitos podría generar un incremento de casos en la región, por lo que aseguró que la Policía viene fortaleciendo las acciones preventivas y operativas.

Cobro de cupos y extranjeros

Durante la entrevista, el general también fue consultado sobre las denuncias de cobro de cupos y préstamos bajo la modalidad "gota a gota" en la avenida Industrial, situación que vecinos de la zona habrían reportado a las autoridades.

Al respecto, indicó que la mayoría de personas implicadas en este tipo de actividades ilícitas serían ciudadanos extranjeros y confirmó que varios fueron intervenidos por la Policía Nacional.

"Entendiendo esta modalidad del préstamo gota a gota, se han registrado casos durante el presente año y se han efectuado detenciones oportunas. En su mayoría son ciudadanos extranjeros", declaró.

La autoridad policial cuestionó además que uno de los investigados por extorsión haya sido liberado luego de la evaluación realizada por el Poder Judicial respecto a los elementos obtenidos durante la investigación.

Indicó que la Policía continuará reforzando operativos y patrullajes integrados para reducir delitos de alto impacto. Añadió que la extorsión, la seguridad y las denuncias seguirán siendo temas prioritarios para evitar que organizaciones criminales logren ganar espacio en la región.