Hombre es detenido en su boda por deuda de asistencia familiar: "Tenía plata, pero no para su hijo con cáncer"

26/05/2026 / Exitosa Noticias / Virales

Caso viral. Un hombre fue detenido en el día de su boda tras ejecutarse una orden de aprehensión vigente por más de 10 años de deuda de asistencia familiar a su hijo, quien padecía cáncer y falleció hace 10 años, según la denuncia, por no recibir el apoyo económico para su tratamiento médico.

Detenido por más de 10 años de deuda de pensión

Lo que debía ser una celebración por todo lo alto, terminó siendo una escena policial. Pues bien, de acuerdo a las imágenes difundidas por medios bolivianos como Red Uno y F10 Noticias, un hombre que vestía sus mejores galas y estaba listo para subir al altar en la iglesia Santa Veracruz, en la zona sur de Cochabamba fue aprehendido en su propia boda por más de 10 años de asistencia familiar impaga.

De acuerdo a la denuncia, el sujeto fue identificado con las iniciales E.J. y el caso se volvió viral y causó gran indignación en las redes sociales tras conocerse de que organizó una ceremonia majestuosa por tres días. Mientras financiaba los preparativos, trajes y banquetes para su nueva unión, se desentendía completamente de las obligaciones legales con su expareja y su pequeño hijo, quien tenía cáncer.

Según denunció la abogada Andrea García, de la Oficina Jurídica para la Familia, el hombre logró ser ubicado luego de que la invitación de su boda fuera difundida en redes sociales. A partir de esa información, se coordinó el operativo para ejecutar con la orden de detención en su contra.

"Tenía plata para una fastuosa boda, pero no para apoyar a su hijo con cáncer", cuestionó la letrada, al señalar que el hombre fue buscado durante más de dos años por las deudas alegando que no tenía respaldo económico para cubrir el tratamiento ni las quimioterapias de su hijo.

Hombre fue llevado a un penal de forma preventiva

Según la abogada García, durante meses, la madre del menor suplicó apoyo económico al sujeto para poder costear las recetas médicas, los traslados y el internamiento, recibiendo únicamente evasivas y rechazos. Lamentablemente, el hijo perdió la vida hace 10 meses tras su lucha contra el cáncer.

Asimismo, la letrada precisó que los familiares de los novios, que se trasladaban en limusinas, siguieron a la patrulla policial hasta el penal de San Antonio, donde el hombre fue trasladado de forma preventiva.

"Lo aprehendimos antes de la boda, fue en el ingreso", precisó tras afirmar que el sujeto permanecerá en el penal mientras regulariza la deuda pendiente.

@f10hdbolivia #Cochabamba Un sujeto fue #detenido en la puerta de una #iglesia en la zona sur cuando estaba a punto de contraer matrimonio. La orden judicial se ejecutó por una deuda de asistencia familiar de más de diez años; según la denuncia, mientras organizaba una costosa boda, su hijo #f4lleció tras luchar contra una enfermedad terminal sin recibir el apoyo económico de su #Progenitor. #F10Bolivia #F10Noticias #F10HD ♬ sonido original - F10 HD BOLIVIA

Reacción al video viral en redes sociales

Como era de esperarse, el video se volvió viral rápidamente y generó cientos de reacciones y comentarios: "Le hicieron el favor a la novia", "justicia para el menor", "pobre angelito, qué clase de padre le tocó", expresaron en TikTok.

Es así como en Bolivia, precisamente en Cochabamba, un hecho causó gran revuelo: un hombre, cuya identidad se mantiene bajo reserva por las autoridades, fue detenido en plena celebración de su boda por agentes de la policía. El sujeto contaba con una orden de aprehensión vigente debido a una cuantiosa deuda por incumplimiento de asistencia familiar.