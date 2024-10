Aeropuerto de Chinchero en el limbo: Consorcio Natividad continúa sin firmar adenda del proyecto

En diálogo con Exitosa, el alcalde de la provincia de Urubamba, Ronald Vera Gallegos, informó que el Consorcio Natividad postergó la firma de la adenda del aeropuerto de Chinchero por el paro de transportistas. Sin embargo, hasta el momento, no ha propuesto una fecha en concreto.

Asimismo, el burgomaestre indicó que están "siendo mecidos" por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), debido a que hasta la fecha no se firma la adenda del aeropuerto de Chinchero.

Del mismo modo, Vera Gallegos aseguró que el aeropuerto de Chinchero se encuentra "totalmente abandonado" y criticó la falta de voluntad del Gobierno para sacar adelante esta obra.

"Finaliza este año y aún no tenemos ni la adenda, ni el cronograma acelerado. Cuando usted visite el Aeropuerto Internacional, está totalmente abandonado (...) El MTC no tiene hasta ahora la voluntad de tomar decisiones, lo cual perjudicará, mientras no tenga un equipo especializado en poderse dedicar específicamente a la construcción del aeropuerto Internacional del Cusco", agregó.