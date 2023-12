Agentes de la Policía Terna son investigados por pedir coimas

14/12/2023 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Nuevas denuncias de presuntos actos de corrupción envuelven a la Policía Nacional del Perú (PNP). Sucede que siete agentes de la Unidad de Operaciones Especiales Escuadrón Verde - Terna Arequipa son investigados por pedir coimas a empresarios a cambio de evitar intervenciones o informes de sus actividades ilícitas.

Por ello, efectivos de la Dirección Contra la Corrupción (Dircocor) y la Fiscalía Anticorrupción, liderado por el fiscal especializado en delitos de corrupción, Jorge Astete Alarcón, intervinieron la sede de esta unidad policial, en Paucarpata debido a que el dueño de un sauna denunció que fue coaccionado en varias oportunidades para entregar más de 20 mil soles.

Según la denuncia, los agentes habían visitado el sauna "Osiris", ubicado en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero, y tras detectar que en el establecimiento se ejercía la prostitución clandestina, exigieron al dueño del establecimiento el pago de 20 mil soles, en dos montos de 10 mil soles para guardar silencio.

El pasado 7 de diciembre, los siete policías montaron un operativo violento en el local sin la presencia de un fiscal, pero como no obtuvieron la coima, alertaron a los fiscalizadores de la Municipalidad de José Luis Bustamante y Rivero para que procedan con la clausura, sin imaginar que el hecho quedaría registrado en un cámara de vigilancia.

El dueño del sauna denunció el hecho en la Fiscalía Anticorrupción; sin embargo, los acusados no fueron detenidos porque no recibieron el dinero; es decir, por falta de flagrancia delictiva. Luego de una semana de diligencias, la Fiscalía Anticorrupción lideró el allanamiento en la Unidad de Operaciones Especiales Escuadrón Verde - Terna Arequipa e incautó documentación personal de los efectivos involucrados. Además, recogió su declaración testimonial.

Aparentemente, existirían otros cinco casos similares que no fueron denunciados. Pese a estos graves cuestionamientos, estos miembros de la Policía no fueron separados de sus cargos y hasta el momento la IX Macro Región Policial, bajo el mando del general Ghino Malaspina del Castillo, no emitió ningún comunicado.