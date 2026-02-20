Pocollay: Estado de abandono y vulnerabilidad agravan situación de adulto mayor con ceguera

20/02/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El caso de abandono y vulnerabilidad de un adulto mayor de 80 años de edad mantiene en alerta y moviliza a la Policía y autoridades locales, mientras se evalúa su ingreso a un albergue, el adulto mayor permanece bajo resguardo en la comisaría de Pocollay. Se trata de Mario Cutipa Calderón, quien fue hallado en situación precaria y actualmente permanece bajo cuidado de la Comisaría PNP Pocollay, a la espera de ser trasladado a un albergue.

Sin documentación de identidad y en condición de riesgo

El Mayor PNP Jhon Santillana Espinoza, comisario de la dependencia policial de Pocollay, informó que el anciano carece de Documento Nacional de Identidad (DNI), lo que dificulta su registro formal. "Se trata de una persona en evidente estado de vulnerabilidad por su avanzada edad y condición de salud. No cuenta con DNI y presenta limitaciones severas", declaró.

Asimismo, precisó que algunos efectivos policiales vienen entregando sus propios alimentos para cubrir sus necesidades básicas mientras se realizan coordinaciones con la Fiscalía especializada en Prevención del Delito y la Municipalidad Distrital de Pocollay.

"Estamos haciendo todo lo posible dentro de nuestras capacidades", añadió.

Exámenes médicos y diagnóstico de salud

El adulto mayor fue sometido a diversos exámenes médicos, entre ellos pruebas de TBC, VIH, sífilis y una evaluación oftalmológica. Tras ello, recientemente se confirmó que padece ceguera, situación que limita considerablemente su autonomía y aumenta su condición de riesgo y vulnerabilidad.

Según la información policial, su estado general de salud es estable; sin embargo, permanece a la espera de resultados complementarios que permitan determinar con mayor precisión su condición médica integral.

Apoyos parciales y evaluación médica-social

Hasta el momento, diversas entidades han brindado coordinaciones y apoyos parciales, aunque ninguna ha concretado su albergue definitivo. En tanto, la Sociedad de Beneficencia de Tacna informó que evalúa el posible ingreso de Mario Cutipa Calderón a uno de sus centros de atención.

El procedimiento contempla varios exámenes, entre ellos una evaluación médica, psicológica y social, además de la verificación de que no cuente con familiares responsables. Mientras se resuelve su situación, el caso de abandono y vulnerabilidad del adulto mayor continúa generando preocupación en el distrito de Pocollay, donde la Policía Nacional mantiene su resguardo y gestiona una atención integral que garantice su bienestar.