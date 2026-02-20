Arequipa: lluvias torrenciales desbordan torrenteras y provocan inundaciones, cortes de agua y electricidad

20/02/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Arequipa está viviendo una de sus horas más críticas debido a las intensas lluvias que han provocado inundaciones, daños a decenas de casas y locales comerciales, además de cortes de energía eléctrica y del servicio de agua potable. Se informó que las precipitaciones causaron el desborde de las torrenteras, generando destrozos en varios distritos de la 'Ciudad Blanca'.

Lluvias destrozan todo a su paso en Arequipa

Según informó el corresponsal de Exitosa en Arequipa, las lluvias causaron el desborde de la torrentera Chullo, provocando una gran inundación en el distrito de Yanahuara. En imágenes se puede apreciar cómo una gran masa de agua y lodo arrasa todo a su paso, llevándose incluso vehículos. Se estima que al menos 20 unidades fueron arrastradas por varios metros.

Asimismo, se informó que las pistas han quedado destrozadas y que el agua ha ingresado a varias viviendas, dejándolas completamente inundadas. También se reportaron inundaciones en Cayma y Cerro Colorado.

Por otro lado, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) informó que las intensas lluvias en el distrito de Caravelí causaron daños en viviendas, varias hectáreas de cultivo y provocaron el corte de los servicios básicos de agua potable y energía eléctrica.

🔴🔵#InformamosYOpinamos 🗯🗯 | La ciudad de Arequipa sigue sufriendo la inclemencia de las lluvias y en Yanahuara, el desborde de la torrentera Chullo provocó que la mezcla de lodo y piedras se lleven unos 20 vehículos, sobre todo en la urbanización Buena Vista.



📻 95.5 FM

📡... pic.twitter.com/RzMwbzVa2W — Exitosa Noticias (@exitosape) February 20, 2026

Inundaciones dejan un fallecido

Tras conocerse la situación crítica que atraviesa Arequipa, el alcalde Víctor Hugo Rivera informó que las zonas más afectadas han sido Cerro Colorado, Los Incas y Cayma, donde, lamentablemente, se confirmó la muerte de una persona a causa de las inundaciones.

Asimismo, solicitó apoyo a las autoridades para la limpieza de la ciudad. "Vamos a pedir también ayuda al Ejército del Perú para que puedan ayudarnos a limpiar las calles que están muy afectadas en este momento", declaró a Andina.

Indeci advirtió sobre lluvias

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) informó el pasado 18 de febrero, que existen 418 distritos de la sierra y costa norte en riesgo de verse afectados por deslizamientos, huaicos u otro tipo de movimientos en masa, para el período del jueves 19 hasta el sábado 21 de febrero.

Dicha alerta, señala que las precipitaciones (nieve, granizo, aguanieve y lluvia) de moderada a fuerte intensidad se registrarán en algunas provincias de las regiones de Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Pasco, Piura y Puno.

Es así que, Arequipa enfrenta graves consecuencias por las intensas lluvias que causaron inundaciones, destrucción de vías y viviendas, así como la muerte de una persona. Las autoridades locales, junto al Ejército del Perú, trabajan para restablecer los servicios y limpiar las calles, mientras se evalúa la magnitud total de los daños en la ciudad.