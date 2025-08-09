RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
¡Para tomar en cuenta!

Alerta naranja de Senamhi: Advierte descenso de temperatura nocturna en 11 provincias

Senamhi encendió la alerta naranje ante el descenso de la temperatura nocturna, de moderada a fuerte intensidad, desde el 11 hasta el 13 de agosto en 11 provincias de la sierra sur y centro del país.

09/08/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú / Actualizado al 09/08/2025

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) encendió la alerta naranja en 11 provincias de la sierra centro y sur, en donde se registrarán descensos de temperatura nocturna para los próximos días. 

¿Cuáles serán las provincias afectadas?

La institución informó mediante el aviso N° 274 que, desde el lunes 11 de agosto hasta el miércoles 13 de agosto se prevé el descenso de la temperatura nocturna, el cambio será de moderada a fuerte intensidad. Sumado a ello, se esperan ráfagas de viento con velocidades próximas a los 45 km/h, escasa nubosidad e incremento de la temperatura diurna. Las zonas afectadas serán:

  • Arequipa: Arequipa, Castilla, Caylloma, Condesuyos y La Unión. 
  • Moquegua: Mariscal Nieto y General Sánchez Cerro.
  • Tacna: Tacna, Candarave, Jorge Basadre y Tarata. 

El Senamhi prevé para el lunes 11 de agosto temperaturas mínimas a 0°C en localidades ubicadas por encima de los 2500 m. s. n. m., alrededor de -3°C en zonas sobre los 3200 m. s. n. m., y valores próximos a -12°C en áreas situadas por encima de los 3800 m. s. n. m. en la sierra sur. 

Para el martes 12 de agosto se prevén temperaturas mínimas en localidades ubicadas por encimas de los 2500 m. s. n. m., y valores próximos a -16°C en áreas situadas por encima de los 4000 m. s. n. m. en la sierra sur. 

Mientras que para miércoles 13 de agosto se esperan temperaturas mínimas cercanas a los -3°C en zonas sobre los 3200 m. s. n. m. en la sierra centro y valores próximos a los -19°C en áreas situadas por sobre los 4000 m. s. n. m. en la sierra sur. 

Recomendaciones de INDECI

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) recomendó medidas de preparación ante el aviso de Senamhi. La institución aconseja medidas para cuidar la salud y evitar la exposición al cambio brusco de temperatura, por lo que indicó que los ciudadanos deberán cubrirse la cabeza, el rostro y la boca para evitar el ingreso del aire frío a los pulmones. Resaltó el uso de ropa abrigadora, como chompas, guantes y gorros para proteger a niños y adultos mayores. 

Recordaron que, en caso de presentar infección respiratoria, se debe evacuar inmediatamente al paciente hacia un centro de salud cercano. Asimismo, sugirieron consumir bebidas calientes, frutas, vegetales frescos, azúcar, dulces y grasas para incrementar la resistencia al frío, así como almacenar alimentos seguros y agua potable. 

Es así como INDECI recomendó tomar medidas ante el aviso de descenso de temperaturas y alerta naranja de Senamhi para el 11 hasta el 13 de agosto. 

 

