Gobierno evalúa declarar en emergencia a Arequipa por lluvias y huaicos, según jefe del Indeci

La tarde de este jueves, una lluvia de intensidad inusual sorprendió la ciudad de Arequipa, prolongándose aproximadamente por 45 minutos. El fenómeno provocó el colapso de varias zonas como Yanahuara y Cayma, dejando graves daños y fallecidos.

Presidente Balcázar evalúa declaratoria de emergencia en Arequipa

En declaraciones a TVPerú Noticias, el jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), Luis Arroyo Sánchez, precisó que se realizaron recorridos de evaluación en los distritos en mención y en los sectores de Los Ángeles y Miramar, tras presentar afectaciones críticas.

"Hay mucha maquinaria trabajando, se necesitan bastantes volquetes para que saquen todo este lodo que ha quedado en el tiempo más breve posible, yo calculo unos 10 o 15 días. Ojalá sea antes", reveló Arroyo.

Asimismo, a propósito de la alerta roja por quebradas y lluvias en 13 regiones que duró hasta el sábado 21, el titular del Indeci aseguró que se está evaluando una declaratoria de emergencia exclusivamente para la región Arequipa, pues se prevé que las fuertes lluvias continúen.

En esa línea, sostuvo que la entidad se reunió el pasado viernes con el flamante presidente José María Balcázar, donde manifestó que "está muy preocupado" por la situación e hizo un llamado a esta declaratoria.

"Estamos en ese estudio. Ya muy pronto debe declararse el estado de emergencia, es un llamado del presidente. Es necesario, la provincia de Arequipa en su totalidad ha sido muy afectada", agregó.

Arroyo Sánchez aseguró que la institución cuenta con abastecimiento suficiente de bienes de ayuda humanitaria en la región y que mantiene un monitoreo permanente de los acontecimientos que vayan sucediendo.

Además, mencionó que el Indeci articula acciones con los distintos sectores para atender de manera oportuna estas emergencias.

Abuelita fue arrastrada por huaico tras rescatar a una niña

Las fuertes lluvias y huaicos continúan provocando daños en el territorio nacional. Este viernes por la mañana, una adulta mayor fue arrastrada por un huaico tras el desborde de la torrentera El Chullo, en Arequipa.

El hecho ocurrió en el distrito de Yanahuara. Según informó Latina, en el intento de la anciana de proteger a una niña, presuntamente su nieta, del violento caudal del huaico, que arrastró todo a su paso, ambas fueron llevadas por la corriente.

Según las imágenes registradas por vecinos, que se mostraron aterrorizados por lo que estaba sucediendo, la mujer pudo cargar a la menor mientras eran arrastradas por el huaico. Afortunadamente, ambas lograron sobrevivir.

