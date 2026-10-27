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Preocupación alimentaria

Alerta en Tarma por hallazgo de larvas en conservas para escolares: Midis se pronuncia

El hallazgo ocurrió en un colegio de Tarma, donde padres de familia encontraron larvas vivas en una conserva de pollo destinada a los desayunos de 22 escolares del Programa de Alimentación Escolar (PAE).

Alerta por caso de larvas en conservas de pollo para escolares en Tarma
Alerta por caso de larvas en conservas de pollo para escolares en Tarma (Composición Exitosa)

27/10/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú / Actualizado al 27/10/2026

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Un nuevo caso genera preocupación por la calidad de los alimentos destinados a escolares en el país. En Tarma, padres de familia encontraron larvas blancas vivas dentro de una lata de conserva de pollo, distribuida para la alimentación de 22 estudiantes de una institución educativa pública.

Hallan gusanos en conservas de pollo destinadas a escolares de Tarma

Larvas blancas vivas fueron encontradas dentro de una lata de conserva de pollo, destinada a la alimentación de más de 20 escolares de la institución educativa N.° 30718 San Francisco de Asís, ubicada en el anexo de Uchuracra, distrito de La Unión Leticia, provincia de Tarma.

El hallazgo generó sorpresa e indignación entre los padres de familia, quienes preparaban los desayunos del Programa de Alimentación Escolar (PAE), anteriormente conocido como Qali Warma.

Preocupación por la salud de los escolares

El caso ha despertado preocupación por las condiciones de los alimentos distribuidos a los estudiantes y los posibles riesgos para su salud. Asimismo, surge la inquietud de que situaciones similares puedan registrarse en Ayacucho y otras regiones del país, por lo que resulta importante verificar la calidad de los productos destinados a la alimentación escolar.

 

Nota en desarrollo...

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