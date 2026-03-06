Tragedia en Panamericana Sur: Cuatro muertos y al menos ocho heridos dejó fuerte choque entre minivan y camión

06/03/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Un trágico accidente de tránsito se registró en la Panamericana Sur, en la región de Arequipa. Según se conoció, el fuerte choque entre una miniván y un camión, dejó un saldo de cuatro personas fallecidas y al menos ocho heridos. Algunos de los pasajeros presentan fracturas expuestas.

¿Cómo ocurrieron los hechos?

De acuerdo a información obtenida por nuestro medio de comunicación, el fatídico hecho ocurrió en horas de la madrugada de este viernes 6 de marzo, exactamente en el kilómetro 1037, a la altura de la provincia de Islay, Arequipa.

Según testigos, todo ocurrió cuando la miniván de la empresa 'Pacífico', con placa VDK-950, salió de Arequipa con dirección a la Punta de Bombón. Cuando el vehículo transitaba por la zona conocida como 'El Fiscal', en el distrito de Cocachacra, impactó violentamente contra un camión de placa V5J-901, generando este fuerte accidente.

Pasajeros heridos de gravedad

Tras el fuerte impacto, tres personas quedaron seriamente heridas debido a que quedaron atrapadas entre los fierros. Un total de ocho personas afectadas fueron trasladadas hacia el centro de salud de la zona. Por otro lado, dos personas gravemente heridas fueron derivadas hacia el Hospital Honorio Delgado Espinoza.

Estas últimas víctimas son las que presentan serias fracturas. Así es el caso de Gisele Quiroz (18), quien requiere ser operada con urgencia. El mismo caso es el de una adolescente de 16 años que tiene una fractura expuesta.

En tal sentido, se conoció que quien conducía la miniván, de color blanco, responde al nombre de Jean Franco Tuya Medina de tan solo 25 años de edad. Por otro lado, el conductor del camión fue identificado como David Jesús Luque Pacco de 40 años.

PNP y Fiscalía realizaron diligencias

Cabe mencionar que, hasta el lugar de los hechos, llegaron efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) quienes, en un primer momento, realizaron las labores de rescate correspondiente y traslado de los heridos hacia los centros de salud ya mencionados.

Asimismo, representantes del Ministerio Público asistieron a la zona del accidente para constatar el fallecimiento de las víctimas y hacer el levantamiento de los cadáveres, entre otras diligencias de ley.

De esta manera, la Fiscalía viene realizando las investigaciones correspondientes para esclarecer la situación y determinar la causa del fatal accidente que ha generado el fallecimiento de cuatro personas que iban a bordo de una minivan que realizaba el servicio de transporte interprovincial.