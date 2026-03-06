¡Crisis en Pucallpa! Profesoras de colegio inicial trabajan EN LA CALLE por ausencia de aulas a días del inicio de clases

06/03/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Un grupo de profesoras de un colegio inicial en Pucallpa se ha visto obligado a realizar sus labores en la calle debido a la falta de ambientes adecuados tras la demolición de su plantel educativo.

Ante la ausencia de aulas provisionales, las docentes han instalado mesas y una estructura improvisada con calaminas para atender a los padres de familia durante el proceso de matrícula y brindar información sobre el inicio del año escolar.

La institución educativa inicial "Angelitos de Dios" se encuentra en plena reconstrucción, por lo que la antigua infraestructura fue retirada. Las autoridades dispusieron que las docentes fueran reubicadas en el centro educativo La Shapaja como medida temporal.

No obstante, las aulas de contingencia destinadas para albergar a los niños y al personal administrativo aún no se encuentran habilitadas, lo que ha generado el malestar de los padres de familia en Pucallpa.

Equipos y docentes expuestos a riesgos

En ese contexto, el espacio de trabajo fue acondicionado por los propios padres de familia, quienes pavimentaron una vereda y colocaron un techo provisional en los exteriores del plantel.

Según indicaron los familiares, esta medida busca proteger a las profesoras del clima mientras esperan una solución definitiva por parte de las autoridades educativas de Pucallpa. Desde allí registran matrículas, orientan a los padres y coordinan aspectos relacionados con el inicio del año escolar.

Además, el lugar donde atienden se encuentra expuesto al tránsito vehicular, lo que genera polvo constante y altas temperaturas durante el día. Estas condiciones, afirman, afectan tanto su salud como el adecuado desarrollo de sus labores administrativas.

Pedido a las autoridades

Ante las críticas por la exposición de las docentes, el Gobierno Regional de Ucayali emitió un pronunciamiento oficial sobre el estado de la obra. Según indicó la institución, las aulas de contingencia necesarias para el traslado del jardín inicial estarían listas en un plazo máximo de 20 días calendario.

Mientras se cumple este plazo, las maestras continuarán realizando sus labores de gestión en el espacio habilitado por los padres de familia en Pucallpa.

Las autoridades regionales aseguraron que se están agilizando los trabajos de acondicionamiento para garantizar que los estudiantes cuenten con un lugar seguro una vez que se retomen las labores escolares.

El caso evidencia las dificultades que enfrentan algunos centros educativos durante procesos de reconstrucción. Mientras esperan una solución, las docentes continúan trabajando en plena calle para no paralizar la atención a los padres y asegurar que el año escolar pueda comenzar sin mayores retrasos.