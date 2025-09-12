12/09/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La partida de un ser querido siempre deja huella, y eso lo sabe Mario Irivarren, quien lamentó la muerte de su abuelo. El integrante de Esto es guerra relató lo duro que fue contarle a su madre la noticia y recordó que, aunque la familia ya se había preparado por la avanzada edad de su abuelo, el dolor fue inevitable.

Mario Irivarren lamenta la muerte de su abuelo

Mario Irivarren mostró su lado más sensible al anunciar el fallecimiento de su abuelo materno. A través de sus redes sociales, el chico reality compartió un mensaje lleno de amor y nostalgia, con el que despidió al patriarca de la familia.

"Hoy descansa en paz papá Antuco, el patriarca de la familia León. A sus 96 años nos deja después de una larga vida y llena de amor, grandes recuerdos y buenos momentos. Hombre fuerte, recio, de buena madera, no hubo enfermedad que lo doblegara", escribió el popular Mario Irivarren.

En su publicación, no solo habló de la fortaleza de su abuelo, sino que también reflexionó sobre el paso del tiempo. Con un toque de humor que caracteriza su personalidad, recordó uno de los gustos más peculiares de papá Antuco.

"Simplemente el tiempo que no perdona fue quien lo condujo con suavidad hacia el descanso eterno. Si existe una vida después de esto, espero que lo reciban con una cerveza bien helada, así como a él le gustaba", añadió.

En su publicación, Mario acompañó sus sentidas palabras con una tierna foto al lado de su abuelo, donde ambos aparecen sonrientes y disfrutando de un momento familiar. La imagen conmovió de inmediato a sus seguidores, quienes no dudaron en dejarle mensajes de aliento y apoyo en este duro momento.

Mario Irivarren lamenta la muerte de su abuelo y revela lo duro que fue contarle a su madre la noticia

Mario Irivarren y el duro momento con su madre

Pero la noticia no quedó solo en redes sociales. El conductor de Good Time, el podcast que realiza con Laura Spoya y Gerardo Pe, relató cómo vivió el instante en el que recibió la llamada con la noticia.

"En horas de la mañana falleció mi abuelo. Me llegó la llamada de mi hermana con la noticia, entonces, fui yo quien tuvo que encargarse de darle la noticia a mi mamá. Ya era una situación que se venía venir. Era un hombre mayor (...) Yo ya había preparado a mi mamá muchas veces, ya habíamos tenido esta conversación", contó Mario.

El chico reality confesó que, aunque no fue una sorpresa por la avanzada edad de su abuelo, el momento más difícil fue comunicarle la noticia a su madre.

"No sabía cómo hacerlo. Entré al cuarto (...) y le digo: 'Está que te llama mi tío Jorge, pero no me salía (cómo la noticia). Mi mamá estaba echada y al final tuve que hacerlo. Mi mamá metió un brinco y le dije: 'Ya tranquila, esto ya lo habíamos hablado'", relató.

El fallecimiento de su abuelo, a los 96 años, llevó a Mario Irivarren a dedicarle un homenaje público en redes sociales y a relatar en su podcast cómo enfrentó la difícil tarea de contárselo a su madre.