Alianza UDH a segunda división: Club de Huánuco perdió la categoría tras triunfo de Juan Pablo II College

08/11/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Las fechas finales del Torneo Clausura se siguen disputando por lo que los clubes van conociendo sus respectivos destinos. En la zona baja de la tabla acumulada se conoció al segundo club que perdió la categoría luego del triunfo por 3-1 de Juan Pablo II College ante Atlético Grau.

Finalmente, Alianza UDH consumó su descenso a pesar de que aún le quedan dos partidos por disputar. El equipo de Roberto Mosquera no podrá alcanzar la línea de UTC que actualmente tiene 32 puntos ya que solo cuenta con 25 unidades.

Alianza UDH pierde la categoría tras triunfo de Juan Pablo II

Luego de concretar su regreso a primera división a finales del 2024 de la mano de Paul Cominges, en elenco huanuqueño hizo una serie de refuerzos con la finalidad de disputar los primeros lugares de la tabla de posiciones.

Sin embargo, el Torneo Apertura fue todo lo contrario a lo planificado por la dirigencia ya que quedaron últimos con solo 11 puntos. Producto de los malos resultados, Paul Cominges fue destituido para darle paso a Miflin Bermúdez, quien tampoco pudo darle vuelta a la situación.

Finalmente, sobre los últimos días de julio, Roberto Mosquera fue presentado como flamante entrenador de Alianza UDH con la finalidad de cambiar el rumbo del club. Pese a los esfuerzos realizados y a una serie de refuerzos que llegaron a mitad de temporada, el estratega nacional no evitó la tragedia perdiendo la categoría tras haber sumado 14 unidades en este Torneo Clausura.

Alianza UDH logró vencer a Alianza Lima en el Torneo Clausura.

Las indisciplinas en Alianza UDH

Pese a la complicada situación en la tabla de posiciones del Clausura y del acumulado, el pasado 21 de octubre, Alianza UDH emitió un comunicado en sus redes sociales donde anunciaba la separación inmediata de los futbolistas Alexi Gómez, Jesús Barco y Carlos Ascues por indisciplina.

Esta decisión se tomó luego que el programa de Magaly Medina emitiera un ampay donde se ve a este grupo de jugadores pasando una tarde de piscina junto a mujeres y alcohol. El entrenador Roberto Mosquera no dudó en no volver a tomarlos en cuenta por lo que dejaron de pertenecer a la institución tras llegar a un acuerdo con la directiva.

De esta manera, Alianza UDH de Huánuco se convierte en el segundo club en perder la categoría en el fútbol peruano tras la victoria de Juan Pablo II College ante Atlético Grau. El equipo de Roberto Mosquera acompañará a Binacional que ya había quedado fuera meses atrás por temas judiciales.