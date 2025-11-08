Supremo Tribunal de Brasil rechaza apelación de reducción de condena a Bolsonaro

08/11/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

Los cuatro magistrado de la primera sala del Supremo Tribunal Federal rechazaron la apelación interpuesta por el expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, quien fue condenado a más de 27 años de cárcel por su intento de golpe de Estado tras perder las elecciones de 2022.

Rechazaron apelación de Bolsonaro

Jair Bolsonaro presentó una apelación a la condena en su contra con el fin de recudir los años de prisión efectiva. La defensa del exmandatario de ultraderecha alegó injusticias durante el proceso judicial que lo sentenció a prisión.

Sin embargo, este 7 de noviembre, los cuatro magistrados de la Corte Suprema rechazaron tal pedido, de forma unánime. Con ello, se mantendría la condena de casi tres décadas por el delito de tentativa de golpe, hecho que marca un fallo histórico en Brasil.

A Bolsonaro se le imputan los delitos de tentativa de golpe, abolición violenta del Estado democrático de derecho, organización criminal, daño al patrimonio público y deterioro de bienes protegidos.

Adicionalmente, tiene como agravante la investigación fiscal que los intentos por desprestigiar las Elecciones Generales de 2022 iniciaron un año antes cuando aún mantenía el cargo de presidente.

Con una contienda electoral estrecha, Lula da Silva se posicionó por delante de Bolsonaro con apenas 1,8 puntos de diferencia.

Decisión de los jueces

El juez relator del caso, Alexandre de Moraes, fue el magistrado que rechazó todos los argumentos alegados por la defensa de Bolsonaro al calificarlas como "inviables". De esta manera, señaló que no existen omisiones en la condena resuelta el pasado 11 de setiembre.

Adicionalmente, reafirmó que el expresidente se encabeza como líder de una organización criminal que buscaba mantenerse en el poder tras perder las elecciones presidenciales. Además, ratificó que funcionó como instigador del intento de golpe ocurrido el 8 de enero de 2023, fecha en la cual partidarios irrumpieron en edificios federales tras la asunción del presidente electo, Luiz Inácio Lula da Silva.

La votación final de los cuatro magistrados se dará hasta el 14 de noviembre donde deben presentar sus votos. Hasta ese momento, los jueces podrían cambiar su decisión. Sin embargo, los otros tres jueces Flávio Dino, Cristiano Zanin y Cármen Lúcia, coincidieron con De Moraes.

