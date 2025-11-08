Trujillo: Criminales roban 32 laptops de colegio San Francisco de Asís en Moche

08/11/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Colegios continúan en la mira de los criminales. Sujetos sustrajeron 32 laptops que funcionaba como implementos tecnológicos de la institución educativa 'San Francisco de Asís' en el distrito de Moche. Además, los delincuentes aprovecharon en robar las cámaras de seguridad entre otros objetos.

Roban 32 laptops

El hecho ocurrió el pasado jueves 6 de noviembre, criminales forcejearon la puerta del salón de computo donde se encontraban los equipos tecnológicos usados con fines educativos.

Según la información policial, los delincuentes habrían ingresado por la parte posterior del centro educativo, parte que colinda por la Panamericana Norte. Ello, debido a que las puertas de ingreso no se encontraron violentadas.

La directora del plantel educativo mencionó que los delincuentes también forcejearon una de las rejas previas al ingreso al salón que se encontraba con seguro. Sin embargo, no fue impedimento para traspasarla, según refirió para el medio de noticias Sol TV.

Durante el robo, los criminales aprovecharon en sustraer todos los equipos tecnológicos que encontraron a su paso. Además, lograron ingresar a diversas zonas del colegio incluyendo otras aulas y la dirección del centro de estudios.

Las laptops se encontraban en una zona destinada para su almacenamiento por lo que no se descarta que haya sido parte de un aviso interno que proporcionó la información para el robo.

Delincuentes no han sido identificados

Personal de la Dirincri se acercaron hacia el centro educativo para recabar mayor información del robo como la toma de muestra de huellas, entre otras diligencias necesarias para obtener información sobre el caso.

Según la información preliminar, se indica que los delincuentes, presumiblemente, habrían usado guantes para el robo. Sin embargo, los efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) continúan tras el rastro de los criminales.

La directora de la institución educativo mencionó que el uso de las cámaras de seguridad habían sido instaladas tan solo un día antes de su robo. Lamentablemente, no se logró recepcionar las imágenes del acto ilícito debido a que los criminales también sustrajeron la memoria donde se almacenaba los registros visuales.

El crimen en Trujillo continúa al asecho de los más desfavorecidos y olvidados por el gobierno central y regional. De esta manera, el crimen ha instalado sus bases en el norte del país ante la falta de criterio y manejo técnico de la ciudad.

Cerca a finalizar el año escolar, delincuentes ingresaron al colegio público 'San Francisco de Asís' donde robaron 32 laptops y cámaras de seguridad dejando a todo el alumnado sin materiales educativos.