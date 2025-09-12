Andrea San Martín habría causado la muerte de su gato, según su expareja Juan Víctor Sánchez

12/09/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La acusación de Juan Víctor Sánchez contra Andrea San Martín ha generado gran revuelo en redes sociales y en el mundo del espectáculo. El padre de la hija de la exchica reality reveló en un pódcast que ella habría lanzado a su gato contra la pared, lo que habría provocado la muerte del animal.

Andrea San Martín habría causado la muerte de su gato

El miércoles 10 de septiembre, durante su participación en el pódcast Por no decirlo, Juan Víctor Sánchez rompió en llanto al contar lo que, según él, vivió su expareja Andrea San Martín con una de sus mascotas.

"¿Sabes lo que hizo ella cuando se enteró de que el gato se había orinado en otro lado? Lo lanzó contra la pared. No puedo asegurar que eso haya acabado con la vida del animal, pero sí que le trajo consecuencias, y esta persona lo vio (...) El gato no estaba bien", relató el ex de Andrea San Martín.

La acusación no quedó ahí. Juan Víctor Sánchez agregó que Andrea San Martín habría justificado el hecho diciendo que la "mala energía" que le llegaba habría sido absorbida por el gato, causando finalmente su muerte.

Eso no fue todo. Juan Víctor Sánchez también confesó que teme por su integridad, pues considera que Andrea San Martín y su abogado, Wilmer Arica, podrían tomar represalias en su contra.

Andrea San Martín denunciará a su ex

En las últimas horas, Andrea San Martín no dudó en responder a las duras acusaciones de su expareja en un pódcast: "Mi silencio en medios no significa inacción. Quiero informar que mi abogado, el Dr. Arica, ya se encuentra gestionando las denuncias correspondientes por violencia psicológica, difamación y desobediencia y resistencia a la autoridad".

La exintegrante de Bienvenida la tarde también aseguró que las declaraciones del padre de su hija desataron una ola de ataques en redes sociales, donde incluso recibió amenazas de muerte contra ella y su familia. Por ello, responsabilizó "directamente al señor Juan Víctor Sánchez si se concretaran las amenazas vertidas".

Finalmente, la modelo le exigió a su expareja que detenga de inmediato sus ataques en su contra, ya sea a través de redes sociales o de cualquier otro medio de comunicación.

Lo cierto es que la situación entre Andrea San Martín y Juan Víctor Sánchez sigue dando que hablar. Ante la acusación de que habría causado la muerte de su gato, la exchica reality no se quedó callada y anunció que denunciará legalmente a su expareja por difamación y violencia psicológica.