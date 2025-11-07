Chincha: PNP capturó a alias 'El Oso', señalado de ser cabecilla de la organización criminal 'Clan edil del sur chico'

07/11/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

La Policía Nacional del Perú capturó en Chincha a Mario Huamán Valdivia, alias 'El Oso', señalado como el presunto cabecilla de la organización criminal 'Clan del sur chico'. La detención se realizó el jueves 6 de noviembre en el centro poblado Mina de Oro, en el distrito de Sunampe.

Se ofrecía recompensa por 'El Oso'

Este supuesto delincuente se encontraba en el Programa de Recompensas del Ministerio del Interior y se ofrecía 5 mil soles por su paradero. Hijo del exalcalde de Chincha, Armando Huamán Tasayco, presuntamente encabezaba una mafia dentro del municipio que expedía documentos tránsito de forma irregular.

Dentro de la Subgerencia de Transporte y Seguridad Vial, el 'Clan del sur chico' habría estado a cargo de tramitar y expedir licencias de conducir y tarjetas de circulación, según la Fiscalía. Además anulaban papeletas y liberaran vehículos retenidos en el depósito municipal, todo esto, ilegalmente.

Mario Huamán, alias 'El Oso' detenido por la PNP.

Efectivos del grupo Grecco estuvieron a cargo de la captura de 'El Oso', quien era requisitoriado por el delito de Tráfico de Influencias. Luego del arresto, lo trasladaron a Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Chincha y en horas de la tarde de ayer a un penal local donde están recluidos otros implicados en el caso.

La Fiscalía en un trabajo conjunto con la PNP, lograron en agosto del 2022 capturar a varios integrantes de esta organización criminal, conformada en su mayoría por exfuncionarios y servidores públicos. Los implicados venían cumpliendo prisión preventiva, mientras que Huamán Valdivia logró eludir a la justicia.

Detención de otro miembro del 'Clan del sur chico'

El 6 de marzo del 2025, tras un trabajo de inteligencia, agentes de la PNP atraparon a Carlos Alberto Munayco, alias 'Milera', de 48 años en un complejo deportivo del distrito de Sunampe. Al igual que el presunto cabecilla de la banda, contaba con una requisitoria por el presunto delito de tráfico de influencias.

Un megaoperativo desplegado el 12 de agosto del 2022 por la Policía Nacional y la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de Ica y Cañete, desarticuló a esta organización. La red delincuencial habría funcionado durante el periodo en el cargo del exalcalde Armando Huamán.

