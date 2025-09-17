Trujillo: Capturan a banda dedicada al cambio de tarjetas de crédito para estafar a adultos mayores

17/09/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Cuatro delincuentes fueron detenidos por la Policía Nacional del Perú (PNP) en la ciudad de Trujillo. Los criminales habrían llegado desde otra ciudad para cometer estas estafas.

PNP logra la captura de banda dedicada a intercambio de tarjetas

El coronel PNP Javier Arana, jefe de la División de Orden público y Seguridad (DIVOPUS), contó los detalles de la captura de esta banda criminal dedicada al intercambio de tarjetas de crédito y débito con el principal objetivo de estafar a adultos mayores.

La captura se logró la noche del martes gracias a un operativo de del departamento de Águilas Negras de la Unidad de Emergencias que pudo ubicar y capturar a los cuatros sujetos que se dedicarían a este método de robo.

El método usado por estos delincuentes era el cambio de tarjeta donde ubicaban agencias de banco y cajeros a las cuales acudían los adultos mayores para realizar sus transacciones bancarias. Personal de inteligencia de la división Águila Negra de Trujillo pudo detectar esta estafa por lo cual pudieron ser detenidos en horas nocturnas.

La acusación atribuida a estos criminales es delito contra el patrimonio y hurto agravado en banda. Los sujetos detenidos contaban con antecedentes policiales por la misma modalidad y delito. Anteriormente han sido detenidos en la localidad de Moyobamba, en un centro comercial Real Plaza en Lima y otro capturado por la comisaría de Castilla en la ciudad de Piura.

Los detenidos son naturales de la ciudad de Jaén. Como indica el coronel Arana "la delincuencia migra, van de ciudad en ciudad realizando sus actividades ilícitas con la finalidad de no ser capturados", indica.

Tras la operación policial se logró la incautación de 32 tarjetas entre crédito y débito de diferentes agencias bancarias.

Recomendaciones al acudir a un cajero bancario

De acuerdo a las recomendaciones policiales del coronel Arana, al acudir a una agencia bancaria, los usuarios no deben confiar de otros sujetos que intenten persuadir en las transacciones bancarias que son de carácter personal.

Los criminales intentan cometer estos ilícitos, mayormente, contra adultos mayores que podrían tener dificultad en las operaciones bancarias en los cajeros aprovechando la situación para timarlos y estafarlos.

Sin embargo, ahora con la captura de estos cuatro criminales, se busca que adultos mayores tengan mejor precaución al momento de realizar operaciones bancarias.