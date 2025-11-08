Metropolitano: Alimentadores Carabayllo y Torre Blanca serán modificadas desde el 10 de noviembre

08/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

La ampliación del tramo norte del Metropolitano hasta la estación Chimpu Ocllo sigue generando variaciones en las rutas alimentadoras que operan en los distritos aledaños. Por ejemplo, recientemente se anunció que los servicios que llegan hasta Carabayllo y Torre Blanca serán modificadas a partir del lunes 10 de noviembre.

Alimentadores Carabayllo y Torre Blanca serán modificados

A través de un comunicado, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) indicó los cambios en ambos servicios los cuales beneficiarán a casi 3000 mil usuarios desde los próximos días.

De acuerdo a la entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el alimentador Carabayllo ya no llegará hasta la Estación Belaunde como lo venía haciendo hasta la fecha. A partir del lunes 10, este servicio finalizará su recorrido en el terminal Chimpu Ocllo para que los pasajeros puedan hacer conexión con el expreso 13 y la ruta B que llegan hasta la Estación Central.

Un caso similar se dará con el servicio Torre Blanca ya que desde el lunes 10 de noviembre este también llegará hasta el terminal Chimpu Ocllo y no hasta la estación 22 de agosto en Comas como lo venía haciendo.

¡Atención! Las rutas alimentadoras Carabayllo y Torre Blanca del Metropolitano llegarán al terminal Chimpu Ocllo desde el lunes 10 de noviembre. Esta medida beneficiará a más de 2500 usuarios.



Gracias a estos cambios, un aproximado de 2500 usuarios ganarán entre 10 y 15 minutos, respectivamente ya que ambos alimentadores no tendrán que recorrer la vía mixta donde comparte lugar con los autos particulares y buses de transporte público regular.

Es importante precisar que estos servicios mantendrán su horario el cual rige de lunes a sábado de 5:00 a. m. a 11:30 p.m. y los domingos de 5:00 a. m. a 10:30 p. m. desde Chimpu Ocllo. En sentido contrario, será 5:30 a. m. hasta la medianoche y los domingos de 5:30 a. m. a 11:00 p. m.

Ampliación norte aún sigue incompleta

Es importante precisar que la ampliación norte del Metropolitano aún sigue incompleta ya que casi una decena de estaciones aún no han sido habilitadas. De momento, solo el terminal Chimpu Ocllo y las estaciones Los Incas, Belaunde, 22 de Agosto, Las Vegas y Universidad operan con total normalidad beneficiando a miles de pasajeros de los distritos de Carabayllo y Comas que diario utilizan este sistema de transporte para movilizarse.

