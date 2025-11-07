Tragedia en Cajamarca: Mujer pierde la vida tras ser alcanzada por rayo durante tormenta eléctrica

07/11/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Una trágica noticia enluta a la provincia de Hualgayoc. El puesto de Auxilio Rápido de El Tambo - Bambamarca informó el fallecimiento de una mujer, quien perdió la vida producto de un rayo durante tormenta eléctrica.

Rayo alcanza a mujer y la mata

La tarde del último jueves 6 de noviembre, una joven identificada como Gladis Guevara Choroco, de 30 años, perdió la vida producto de una descarga eléctrica en el caserío Piedra Redonda - El Amaro.

La víctima iba a bordo de una motocicleta junto a su conviviente Natividad Chscón Yacupaico, quien se salvó de milagro de morir, pero que resultó gravemente y fue derivado a la ciudad de Cajamarca para recibir atención médica especializada.

El puesto policial de El Tambo acudió al lugar para realizar las diligencias correspondientes y coordinar con las autoridades del Ministerio Público el levantamiento del cuerpo.

En tanto, la población de Bambamarca se mantiene consternada por el trágico suceso, mientras las autoridades locales exhortaron a los ciudadanos a tomar precauciones ante las tormentas eléctricas que se vienen registrando en la región durante los últimos días.

Por su parte, las autoridades han exhortado a la población a evitar espacios abiertos y buscar refugio durante las tormentas eléctricas, ya que varias regiones del país, sobre todo La Libertad, atraviesan una intensa temporada de lluvias.

Otra tagedia golpea Cajamarca

Además, de la muerte de la mujer en Bambamarca, otra tragedia ha golpeado a la región Cajamarca. La tarde del miércoles dos mineros fallecieron y otro dos resultaron desaparecidos luego que se suscitara un derrumbe en un socavón.

La emergencia sucedió específicamente en el distrito de Cachachi, provincia de Cajabamba, en la región Cajamarca. Trascendió que este incidente se habría originado debido a que otra impresa minera que opera en la parte alta del yacimiento habría destapado un ducto que se encontraba conectado al socavón.

Por dicha razón, este resultó afectado provocando así que ingrese el agua y el lodo. Las víctimas que resultaron con heridas fueron trasladados a un hospital cercano. Mientras que, Policías y personal de Fiscalía realizaron las diligencias correspondientes para investigar las causas del accidente.

En conclusión, una mujer de 30 años identificada como Gladis Guevara Choroco, de 30 años, perdió la vida luego de ser alcanzada por un rayo durante una tormenta eléctrica en la provincia de Hualgayoc, en Cajamarca. Ella iba junto a su pareja a bordo de una moto, el hombre resultó gravemente herido.