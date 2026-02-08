Titular del MINAM descarta direccionamiento laboral para las allegadas de José Jerí: "Las contrataciones han sido de manera regular"

08/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

El ministro del Ambiente, Miguel Ángel Espichán, respaldó al presidente José Jerí Oré, luego de que en la última semana se revelara que un grupo de cinco señoritas habían conseguido contratos con el Estado tras reunirse con el mandatario en Palacio de Gobierno, incluso en algunos casos, hasta al promediar la medianoche.

Desde el evento denominado "Perú en Bici", el representante del Ejecutivo sostuvo que todo el Gabinete Ministerial está del lado del presidente, aseverando que las féminas "sí cumplían con el perfil profesional" para prestar sus servicios en el aparato estatal.

Contrataciones no fueron al margen de la ley

Tal como fuera revelado el domingo 1 de febrero en América TV, Guadalupe Vela Ramírez obtuvo dos órdenes de servicio: una con el Seguro Social de Salud (EsSalud) por 6 330 soles y otra con el Fondo de Apoyo Gerencial al Sector Público (FAG) del Ministerio del Ambiente, por 11 000 soles.

Cristina Beraún Rojas obtuvo un contrato por 6 500 soles para realizar el servicio de análisis de comunicación interna en el Despacho Presidencial. Del mismo modo, Violeta Veas Otero fue designada jefa de la Secretaría Nacional de la Juventud del Ministerio de Educación en noviembre último.

Fiorela Melgarejo Sánchez también logró un contrato para el Despacho Presencial por una suma de 11.000 soles y, Alicia Camargo, quien acompañó a Jerí a una tienda del empresario chino Zhihua Yang, fue contratada en la Secretaría General del Palacio en octubre último.

Todas las contrataciones tienen un mismo común denominador, las visitas al presidente en el Despacho Presidencial y la posterior vinculación laboral obtenida en el sector público. Esta figura generó que la Fiscalía Provincial Anticorrupción inicie una investigación preliminar contra los que resulten responsables de las relaciones contractuales, las cuales - según el ministro Espichán - no tienen nada de ilícitas.

"Todas las contrataciones que se han hecho, han sido del dentro del marco normativo. Nosotros, como Gabinete, confiamos en el presidente, respaldamos las actividades, él lidera el Gabinete, lidera trabajando 24/7 denodadamente y, al igual que las contrataciones que se han hecho en Palacio de Gobierno, también en los ministerios, se hacen dentro del marco normativo. La incorporación de profesionales se hace verificando el perfil", sostuvo.

Contraloría investiga contrataciones

La Contraloría General de la República, a través de un oficio enviado al subsecretario general del Despacho Presidencial, el 3 de febrero último, solicitó información sobre las contrataciones de Rubiel Cristina Beraun Rojas, Fiorella Jannette Melgarejo Sánchez y Alicia Alexandra Camargo Leiva.

Dentro de lo requerido a la Presidencia de la República, es una copia de las órdenes de servicio o contratos, sin importar la modalidad de contratación, que se suscribieron entre octubre del 2025 hasta la actualidad, para el Fondo de Apoyo Gerencial al Sector Público (FAG) u otras modalidades.

Asimismo, solicitan los comprobantess de pago, conformidades de servicio, órdenes de pago u otros documentos que acrediten los pagos realizado en el marco de sus ordenes de servicio.

Desde el Gabinete mantienen su defensa firme a José Jerí, pese a que prácticamente casi a diario se revelan más visitas, más contrataciones, e incluso con estadías de toda una noche dentro de Palacio de Gobierno, tal como fuera el caso de Susana Gutiérrez Rivera, otra profesional allegada al presidente, quien, además, lo acompaña en más de una actividad oficial programada.