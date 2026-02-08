José Jerí anuncia Plan Nacional del Deporte para fomentar talento: "Antes de fin de mes"

08/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

¿El deporte es su prioridad? Pese a que el gobierno de José Jerí aun no presenta el Plan de Seguridad Ciudadana que aseguró estaría listo en enero, el presidente anunció que la publicación de un nuevo Plan Nacional de Deporte estará listo "antes de fin de mes".

Durante una visita a las instalaciones de la Academia Paradeportes del Instituto Nacional del Deporte (IPD), el jefe de Estado resaltó que su gestión priorizará "apostar nuevamente por el deporte" con mayor compromiso.

"Pero de una manera más seria, más comprometida y más activa. Antes de que acabe el mes, vamos a tener por fin el Plan Nacional de Deporte que busca fomentar el talento que tenemos en nuestro país", señaló Jerí Oré.

Según el mandatario, este plan nacional representa un proyecto ambicioso que refleja lo que el Ejecutivo quiere para el país en el ámbito deportivo.

Asimismo, Jerí sostuvo que el talento deportivo debe trascender fronteras y no quedarse únicamente en el barrio o en la ciudad. Para ello, según dijo, no es suficiente el apoyo y los recursos que le pueda brindar la familia al deportista.

Por ello, consideró que es una obligación del Estado apoyar a los deportistas nacionales e impulsarlos a alcanzar un alto rendimiento, de forma que representen al Perú en torneos internacionales en múltiples disciplinas.

Este anuncio fue dado por el presidente de la República en el marco de la inauguración del Festival Intersedes Copa Academia IPD, que contó con la participación de 16 sedes de Lima y Callao.

Al evento también asistieron el presidente del Instituto Peruano del Deporte, Sergio Ludeña, el congresista Edgar Tello, entre otros.

Arriola asegura que Jerí está concentrado en luchar contra el crimen

Esta semana, el comandante general de la PNP, Óscar Arriola, sostuvo que José Jerí se encuentra concentrado e interesado en la lucha contra la criminalidad pese a los cuestionamientos que afronta.

En entrevista con Canal N, Arriola sostuvo que el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, cuya presentación se viene esperando desde diciembre del 2025, incluye el Plan Estratégico de Capacidades Mariano Santos fue ampliado hasta el año 2035.

Sin embargo, es cierto que con los retrasos la población continúa esperando la publicación de este plan para la lucha contra la criminalidad, pues se ha visto postergado en dos ocasiones y todo ello se da, en medio de los cuestionamientos por el caso 'Chifagate' y 'Las amigas de Jerí'. En ese sentido, Arriola aseguró el compromiso del mandatario.