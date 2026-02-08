Ministro del Ambiente cuestiona credibilidad del SINADEF: "Creo que hay que revisar las cifras"

08/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

En plena crisis de inseguridad ciudadana en Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao, el ministro del Ambiente, Miguel Ángel Espichán Mariñas, cuestionó la credibilidad del Sistema Informático Nacional de Defunciones (SINADEF), entidad que pertenece al Estado, más precisamente al Ministerio de Salud (Minsa).

Desde la cuadra 5 de la avenida Arequipa en el Cercado de Lima, el representante del Ejecutivo respaldó totalmente la versión que en la víspera había dado el comandante general de la Policía Nacional del Perú, Gral. Óscar Arriola, quien aseveró que las cifras que revela la entidad son "falsas e irreales".

Plantea revisar las cifras del SINADEF

En entrevista exclusiva con Exitosa, hoy domingo 8 de febrero, el titular del Ministerio del Ambiente respaldó el accionar de la Policía Nacional del Perú en su lucha contra la criminalidad organizada.

No obstante, dudó en la veracidad del SINADEF a tal punto que planteó su revisión, dejando a entrever claramente que no estaría brindando información exacta sobre la cantidad de decesos que se producen en el país a diario, incluyendo a las víctimas de la delincuencia y que está en manos de ser contrarrestada por el propio Gobierno.

"Las cifras que ha dado el general Arriola deben ser las más aproximadas a la realidad. Creo que hay que revisarlas (al SINADEF), pero definitivamente como ciudadano y miembro del Poder Ejecutivo, yo respaldo las cifras que ha dado la PNP", mencionó.

🔴🔵#ElInformativoDeExitosa📺📺 | Durante la promoción de la campaña 'Perú en Bici', el ministro del Ambiente, Miguel Ángel Espichán, opinó sobre las cifras de defunciones que dio el SINADEF y que el general Óscar Arriola cuestionó. Manifestó su confianza en las que ha ofrecido... pic.twitter.com/BebSHcselR — Exitosa Noticias (@exitosape) February 8, 2026

Plan Nacional de Seguridad Ciudadana sigue sin ser presentado

Pese a que el propio presidente José Jerí y el ministro de Justicia, Walter Martínez, anunciaron en la última semana que el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana se encuentra a "detalles" de ser aprobado y presentado ante la población, la realidad indica que ha sido aplazado por tercera vez , sin señal que pueda ser anunciado a la brevedad posible.

Vale recordar que, a través de la Resolución Ministerial N.º 0075-2026-IN, publicada el sábado 24 de enero en el portal institucional del Ministerio del Interior, el Grupo de Trabajo Multisectorial de naturaleza temporal tenía 10 días calendario, a partir del 26 de enero, para que presente su propuesta de elaboración de la estrategia del Gobierno contra la delincuencia.

Dentro de lo revelado hasta la fecha por el mandatario, el plan contaría con el asesoramiento técnico del FBI de los Estados Unidos; además, de que se incluirían acciones en los penales y repotenciamiento de las fuerzas del orden (Policía Nacional del Perú y serenos municipales).

A dos días de cumplir 120 días de gestión, la administración de José Jerí ha implementado como principal y única medida para contrarrestar la delincuencia, la declaratoria de estado de emergencia en Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao desde octubre del 2025, teniendo su actual vigencia del 20 de enero al 20 de febrero.

Desde el propio Ejecutivo parecen desconocer los resultados de sus investigaciones. Siendo el SINADEF perteneciente al Minsa, el ministro del Ambiente dejó a entrever su credibilidad cuando lo más importante debería ser que exista un verdadero trabajo articulado para atender los flagelos a diario atemorizan a la población peruana.