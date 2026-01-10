Gobierno declara estado de emergencia en Pisco por 60 días: Conoce las restricciones

10/01/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Ica estará bajo supervisión. Este viernes 9 de enero, el Ejecutivo declaró el estado de emergencia en la provincia de Pisco, en el departamento de Ica, en respuesta a la criminalidad y la ola de homicidios y extorsiones que persisten en el país.

La medida tiene una duración de 60 días calendario y fue oficializada mediante Decreto Supremo N 004-2026-PCM y publicada en el Diario El Peruano.

El ministro del Interior Vicente Tiburcio adelantó, durante su reciente visita a Pisco, que el Gobierno aprobó los informes técnicos y operativos presentados por la PNP, que sirvieron para sustentar la adopción de esta medida excepcional.

Además, Tiburcio resaltó la creación de la División de Orden Público y Seguridad de la PNP en Pisco, que estará liderada por el coronel PNP Daniel Elías.

Buscando optimizar la respuesta policial y fortalecer el control territorial en Pisco, esta nueva unidad trabajará en conjunto con las áreas especializadas de investigación criminal e inteligencia operativa.

Restricciones del estado de emergencia en Pisco

Durante la vigencia del estado de emergencia, la PNP mantiene el control del orden interno y determina las zonas de intervención en apoyo de las acciones de las Fuerzas Armadas (FFAA).

A lo largo de estos dos meses, se aplican las normas constitucionales que permiten limitar o suspender temporalmente algunos derechos fundamentales. Estos son la inviolabilidad del domicilio, la libertad de desplazarse por el país, la libertad de reunirse y la libertad y seguridad personales, según lo señalado en la Constitución.

José Jerí buscará ampliar el estado de emergencia

Las actividades religiosas, culturales y deportivas, así como otros eventos públicos que congreguen a muchas personas, deben contar previamente con la autorización de las autoridades. En cambio, las actividades que no sean masivas pueden realizarse sin necesidad de solicitar permiso.

Creación de nuevo comando operativo

Dentro de las primeras 24 horas de entrada en vigencia, se conformará el Comando de Coordinación Operativa Unificada, que estará a cargo del jefe de la Región Policial Ica, el general PNP Carlos Roque.

El comando deberá planificar y ejecutar acciones conjuntas orientadas a reducir los índices delictivos, garantizando el respeto de los derechos fundamentales de la población.

Para llevar a cabo esta misión, también participarán los representantes de las FF.AA., el Ministerio Público, el Poder Judicial, los gobiernos locales, el Indeci y el Coresec.

Asimismo, se implementarán el Comité de Coordinación Distrital, Comité de Inteligencia, Comité de Fiscalización y Comité de Comunicación estratégica, para asegurar una intervención integral y sostenida.

