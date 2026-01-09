'Los Perturbadores del Saber': Detienen al alcalde de Chao y otros funcionarios por presunta colusión

09/01/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

La Policía Nacional, a través de la Dirección Contra la Corrupción, junto al personal de la Fiscalía Anticorrupción, llevaron a cabo la detención preliminar del alcalde del distrito de Chao, en Trujillo, en el marco de la desarticulación de la presunta organización criminal 'Los Perturbadores del Saber'.

Allanamientos en megaoperativo

Como parte de estas acciones se realizaron en total siete detenciones preliminares y hasta 15 allanamientos de forma simultánea, en La Libertad. Entre los inmuebles allanados se encuentra el local de la Municipalidad Distrital de Chao. La medida, autorizada por el Poder Judicial, se encuentra vinculada a funcionarios y empresarios investigados.

Según la hipótesis fiscal, presuntamente existiría una organización criminal enquistada en el municipio que habría favorecido al Consorcio JANACA la adjudicación y ejecución la obra de la institución educativa 82210 'Karina Violeta Damián Alayo', en la provincia de Virú. Esta concertación habría generado un perjuicio económico al Estado superior a S/ 5.5 millones.

Paralelamente se viene investigando la presunta subcontratación prohibida, la omisión de penalidades contractuales y la entrega de beneficios económicos indebidos, tanto en efectivo como mediante depósitos a terceros.

En la acción realizada entre la PNP y la Fiscalía, se detuvo al alcalde distrital de Chao, Juan Carlos Soles Carbajal. Junto al burgomaestre también se detuvo al empresario Edwin Chávez Rodríguez y los subcontratistas: Karla Valqui Chávez, Riquelme Mantilla García, Jhoed Blas Quispe, Carlos Cancino Cervan y Cosme Orbegoso Quispe.

El megaoperativo 'Los Perturbadores del Saber', en el marco de una investigación por los presuntos delitos de colusión agravada, cohecho y otros.

Noticia en desarrollo...