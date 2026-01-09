Policía captura a implicado en hurto de autopartes tras persecución en Tacna

09/01/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Persecución y captura

El Mayor Jesús Ramos Carcausto, jefe de la Unidad de Prevención de Robo e Investigación de Vehículos (Upirv) de la Policía en Tacna, detalló que la persecución inició en la avenida 200 Millas en el centro poblado Leguía y se extendió por varias vías, incluso ocasionando daños a otro vehículo durante el trayecto, hasta la intersección de la avenida Juan Velasco Alvarado con la calle Los Ángeles en Ciudad Perdida, donde se logró capturar a uno de los implicados.

En el lugar, la Policía del Departamento de Prevención de Robo de Vehículos (Deprove) intervino a un "mecánico" que portaba una bolsa negra con diversas autopartes, mientras que el vehículo sospechoso se dio a la fuga. Posteriormente, personal policial especializado de Criminalística llegó a la zona para realizar las diligencias correspondientes.

Autopartes incautadas

Entre los bienes incautados se encontraron una memoria electrónica, cuatro válvulas, una caja de fusibles, una bobina y otros accesorios, valorizados en aproximadamente cinco mil soles. Las piezas serán sometidas a homologación para determinar si corresponden a un caso de hurto de autopartes registrado el 31 de diciembre del 2025.

El intervenido fue identificado como Ronald Ninaja Aparicio, de 42 años, quien es investigado por el presunto delito contra el patrimonio en la modalidad de receptación. La Policía presume que habría actuado como intermediario en la entrega de accesorios sustraídos, posiblemente pertenecientes a un vehículo de placa chilena.

Investigación en curso

El Mayor Ramos Carcausto señaló que estas modalidades suelen operar mediante terceros. "No se expone la venta directa; se recurre a mecánicos, planchadores o intermediarios", indicó, en referencia a zonas conocidas por este tipo de comercio ilegal.

Cabe recordar que el 31 de diciembre de 2025 se denunció el hurto de autopartes de un Toyota Corolla rojo, de placa chilena, frente a la losa deportiva de la urbanización Tacna, a un costado de la avenida Celestino Vargas, en el distrito de Pocollay. Este nuevo operativo policial busca esclarecer si ambos hechos están relacionados.