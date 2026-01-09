RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Exitosa Perú
Operativo policial

Policía captura a implicado en hurto de autopartes tras persecución en Tacna

Un operativo policial permitió la detención de un presunto implicado por el delito contra el patrimonio en la modalidad de receptación, este jueves 8 alrededor de las 11:00 horas, tras una persecución policial a un vehículo sospechoso abordado por el sujeto que al notar la presencia policial emprendió la fuga desde el centro poblado Leguía hasta Ciudad Perdida.

Operativo policial
Operativo policial (composición exitosa)

09/01/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú / Actualizado al 09/01/2026

Síguenos en Google News Google News

Persecución y captura

El Mayor Jesús Ramos Carcausto, jefe de la Unidad de Prevención de Robo e Investigación de Vehículos (Upirv) de la Policía en Tacna, detalló que la persecución inició en la avenida 200 Millas en el centro poblado Leguía y se extendió por varias vías, incluso ocasionando daños a otro vehículo durante el trayecto, hasta la intersección de la avenida Juan Velasco Alvarado con la calle Los Ángeles en Ciudad Perdida, donde se logró capturar a uno de los implicados.

En el lugar, la Policía del Departamento de Prevención de Robo de Vehículos (Deprove) intervino a un "mecánico" que portaba una bolsa negra con diversas autopartes, mientras que el vehículo sospechoso se dio a la fuga. Posteriormente, personal policial especializado de Criminalística llegó a la zona para realizar las diligencias correspondientes.

Autopartes incautadas

Entre los bienes incautados se encontraron una memoria electrónica, cuatro válvulas, una caja de fusibles, una bobina y otros accesorios, valorizados en aproximadamente cinco mil soles. Las piezas serán sometidas a homologación para determinar si corresponden a un caso de hurto de autopartes registrado el 31 de diciembre del 2025.

El intervenido fue identificado como Ronald Ninaja Aparicio, de 42 años, quien es investigado por el presunto delito contra el patrimonio en la modalidad de receptación. La Policía presume que habría actuado como intermediario en la entrega de accesorios sustraídos, posiblemente pertenecientes a un vehículo de placa chilena.

Bandas criminales caen en Tacna: Policía ejecuta dos golpes contra la delincuencia
Lee también

Bandas criminales caen en Tacna: Policía ejecuta dos golpes contra la delincuencia

Investigación en curso

El Mayor Ramos Carcausto señaló que estas modalidades suelen operar mediante terceros. "No se expone la venta directa; se recurre a mecánicos, planchadores o intermediarios", indicó, en referencia a zonas conocidas por este tipo de comercio ilegal.

Cabe recordar que el 31 de diciembre de 2025 se denunció el hurto de autopartes de un Toyota Corolla rojo, de placa chilena, frente a la losa deportiva de la urbanización Tacna, a un costado de la avenida Celestino Vargas, en el distrito de Pocollay. Este nuevo operativo policial busca esclarecer si ambos hechos están relacionados.

Traslado de 100 reos a Challapalca desata rechazo y alerta por inseguridad en Tacna
Lee también

Traslado de 100 reos a Challapalca desata rechazo y alerta por inseguridad en Tacna

Temas relacionados #delito #operativos Tacna

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA