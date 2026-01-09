RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
A favor de participación de técnicos

Werner Salcedo pide creación de la Autoridad Autónoma del Valle Sagrado para que dirija Machu Picchu

El gobernador regional del Cusco, Werner Salcedo, pidió al Gobierno central apoyar la creación de la Autoridad Autónoma del Valle Sagrado para que administre Machu Picchu.

Machu Picchu.
Machu Picchu. Ministerio de Cultura

09/01/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú / Actualizado al 09/01/2026

El gobernador regional del Cusco, Werner Salcedo, pidió al Gobierno que apoye en la creación de la Autoridad Autónoma del Valle Sagrado para administrar Machu Picchu. 

Gore Cusco apoya técnicos

En entrevista con Canal N, Salcedo reiteró la propuesta de la creación de la Autoridad Autónoma del Valle Sagrado, que a su parecer deberá ser dirigida por el Gobierno Regional del Cusco. 

"Para controlar todo lo que se dentro del santuario y de todo de lo que, efectivamente, se encuentra dentro del ecosistema, es que se de la Autoridad Autónoma del Valle Sagrado - Machu Picchu. (...) Liderada por el Gobierno Regional, coadyubada por los ministerios, comenzando por la PCM", sostuvo. 

Consideró que el mejor ejemplo de cómo debería ser este organismo, se dio cuando se registró el choque entre dos trenes camino a Aguas Calientes, pues en una mesa para la organización de la atención se encontraban los ministros y el Gobierno regional del Cusco, tomando las decisiones. 

"Acá no se trata de cómo efectivamente recae la presidencia en un ministerio, si no en un Gobierno Regional que ve de cerca, asume los problemas sociales y tiene como entes rectores a los ministerios que también tienen derechos a sentarse quienes son los expertos", explicó. 

Resaltó que se encuentra de acuerdo con que técnicos tomen decisiones "en una mesa" con las autoridades del gore y ministros, por ello su propuesta de ley es que este organismo sea dirigido por el Gore Cusco. 

Accidente de trenes

A más de una semana tras el accidente ferroviario que dejó a más de 100 heridos y un fallecido, el gobernador regional del Cusco pidió sanciones ejemplares para los involucrados. 

Tras el choque frontal de dos trenes en la vía férrea hacia Machu Picchu, la Policía Nacional confirmó la detención de cuatro personas vinculadas a las empresas Peru Rail e Inca Rail. Se trata de los maquinistas y ayudantes que operaban las unidades accidentadas, quienes fueron trasladados inicialmente a las comisarías más cercanas en Cusco.

De acuerdo con información preliminar, los detenidos fueron sometidos a exámenes de alcoholemia para descartar consumo de alcohol durante el servicio. Los resultados aún no han sido difundidos, pero forman parte de las diligencias que la Fiscalía viene realizando para determinar responsabilidades en el siniestro.

El general Julio Becerra, jefe de la Región Policial Cusco, señaló que las investigaciones se mantienen abiertas y no se descarta que más personas puedan ser citadas o intervenidas en los próximos días.

Es en ese contexto que se discute la creación de la Autoridad Autónoma del Valle Sagrado como un organismo que administre Machu Picchu. 

