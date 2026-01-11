Fiscalía abre investigación por intoxicación masiva de trabajadores del Hospital Regional de Cusco

11/01/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

La Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Cusco (Cuarto Despacho) abrió diligencias preliminares contra los que resulten responsables del delito de lesiones culposas en agravio de 26 trabajadores del Hospital Regional del Cusco, quienes resultaron intoxicados tras consumir almuerzos preparados por el mismo establecimiento de salud.

Como se recuerda, el hecho ocurrió la tarde del jueves 8 de enero, cuando después de ingerir sus alimentos, parte del personal del nosocomio empezó a sufrir síntomas de intoxicación alimentaria, procediendo a ser atendidos en el lugar y en los demás centros médicos de la "Ciudad Imperial".

Diligencias para esclarecer los hechos

Según lo informado por el Ministerio Público, ni bien se produjo la emergencia, recabaron las muestras y restos de los alimentos utilizados para la preparación de las comidas; además, dispuso tomar las declaraciones de las personas agraviadas.

Otra de las acciones que ordenó fue recibir sus historias clínicas para el reconocimiento médico legal e información acerca del proveedor de los alimentos para su análisis microbiológicos, entre otras diligencias que puedan establecer conforme se desarrollen las investigaciones.

Desde la Defensoría del Pueblo también recabaron información sobre las acciones adoptadas por el Gobierno Regional (GORE) del Cusco, EsSalud y el Ministerio de Salud con referente a la atención de las personas afectadas. Asimismo, acudieron a las áreas de almacén de productos alimenticios, cámara de carnes y a la cocina del hospital para verificar las condiciones en que se preparan los alimentos para personal.

Misma acción fue adoptada por el GORE Cusco, a través de su equipo de Salud Ambiental, al tomar también las pruebas de muestra de los alimentos, así como la verificación de las condiciones higiénicos-sanitarias, a fin de identificar las causas del hecho y adoptar las "medidas correctivas correspondientes".

Situación de las personas afectadas

Según lo reportado por el Dr. Alberto Caro, director del Hospital Regional del Cusco, de un total de 250 raciones diarias, 33 servidores resultaron afectados. Tras la detección de los síntomas, el establecimiento activó los protocolos de atención médica y notificó de inmediato el caso a la Gerencia Regional de Salud (GERESA) del GORE Cusco.

Posteriormente, quedaron internados 26 trabajadores en el Hospital Adolfo Guevara Velasco de EsSalud, de los cuales cinco permanecen en observación, con posible alta para las próximas horas. Cabe señalar que, algunos de los afectados refirieron haber comido pescado durante su hora de almuerzo.

La GERESA Cusco emitirá un informe técnico final en los próximos días para establecer las responsabilidades administrativas y penales correspondientes, de hallarse que el servicio de alimentación haya sido comprometido.

Los trabajadores esperan que las diligencias se realicen con celeridad por el caso que comprometió su salud la última semana.