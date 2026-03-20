José Balcázar confirmó que el papa León XIV visitará el Perú en noviembre: "Es lo que ha pedido"

20/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En entrvista exclusiva con el presidente de la República José María Balcázar confirmó que el papa León XIV visitará el Perú en noviembre. Además, afirmó que el sumo pontífice es bienvenido y que se están ejecutando coordinaciones en seguridad para su llegada.

José Balcázar confirmó que el papa León XIV visitará el Perú en noviembre

Durante el mandato del expresidente de la República, José Jerí, la Conferencia Episcopa Peruana había anunciado que el papa León XIV estaba interesado en visitar el país entre noviembre y diciembre del presente año.

Ahroa, tras el cambio de Gobierno, el nuevo presidente José María Balcázar reveló que el sumo pontífice llegará a nuestro país por lo que ya se viene coordinando con la Policía Nacional del Perú para que se le brinde la mayor seguridad durante dicho evento.

"El papa es bievenido al Perú, va a venir en noviembre es lo que ha pedido inicialmente", subrayó el presidente de la República confirmando así el mes que el sumo pontífice arribe a suelo nacional.

Hay que recordar que, en entrevista con nuestro medio Kurth Mendoza, periodista especialista en temas de la Iglesia Católica sostuvo que es muy probable que el papa León XIV visite el país por un periodo de hasta seis días y que durante este tiempo podría llegar hasta a cinco regiones.

Presidente Balcázar busca visitar al papa León XIV en el Vaticano

En entrevista exclusiva con el programa 'Hablemos Claro', el gobernador José María Balcázar dio a conocer que su Gobierno evaluaría "insistir" en sostener una reunión con el papa León XIV. Además, brindó mayor alcance sobre las coordinaciones que su gobierno viene ejecutando para realizar dicho evento.

El jefe de Estado manifestó que el papa León XIV "es bienvenido al Perú" y que ha solicitado visitar nuestro país en noviembre. Explicó que el expresidente José Jerí ya había coordinado durante su mandato con el Vaticano para acudir hasta el sumo pontífice, pero que debido al cambio de Gobierno, ya no se pudo concretar.

Por tal razón, explicó que su Gobierno está evaluando "si insistir en una previa visita al papa o no". Subrayó que por el momento ello "no está en mi preocupación", sin embargo, aclaró que lo sí está previsto es "darle toda la seguridad con la Policía Nacional" y que eso ya se está trabajando".

"Todas las circunstancias cuando el papa llegue en noviembre no debe tener ningún tipo de dificultades para que su venida al Perú sea todo un éxito. Eso es lo que estamos trabajando", manifestó Balcázar Zelada.

Es así como, el presidente de la República, José María Balcázar confirmó que el papa León XIV visitrá el Perú en noviembre. Asimismo afirmó que el sumo pontífice es bienvenido y que se está ejecutando coordinaciones en materia de seguridad para su llegada.