Gremios empresariales exigen que funcionarios de la ONPE que fallaron en primera vuelta sean removidos

06/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La crisis de confianza en la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) sigue creciendo. En diálogo con Exitosa, el presidente de la Asociación de Exportadores (ADEX), César Tello, informó que diversos gremios empresariales solicitan una auditoría internacional a los sistemas y procesos informáticos de la ONPE, así como la remoción de los funcionarios responsables de las fallas registradas en la primera vuelta electoral.

Auditoría y transparencia

Tello explicó que la ciudadanía necesita saber si las irregularidades detectadas fueron producto de deficiencias estructurales o si hubo manipulación externa con fines de beneficio político.

"Lo primero que tiene que saber la población es si esas fallas que se han detectado son estructurales, de los sistemas o provocadas por terceros con el fin de beneficiarse. Lo otro es pedir la remoción del resto de funcionarios de la ONPE".

📣 #Comunicado



"La verdad y la transparencia deben prevalecer por la salud de la democracia". pic.twitter.com/cNEciWf2eV — Asociación de Exportadores (@ADEX_PERU) May 6, 2026

Remoción de funcionarios

El dirigente empresarial recordó que el exjefe de la ONPE, Piero Corvetto, renunció tras las críticas y ante el inicio de las investigaciones en su contra, pero que el resto del equipo técnico permanece en funciones, lo que deja margen a la desconfianza por cómo llevarán a cabo el proceso del balotaje.

"Si bien es cierto, la cabeza renunció (Piero Corvetto), el resto del cuerpo de la ONPE permanece y lo peor es que siguen minimizando los problemas".

En ese sentido, insistió en que los funcionarios que ya fallaron en la primera vuelta no deben estar presentes en la segunda para recuperar, en parte, la confianza en la institución.

"Lo que estamos solicitando es que los funcionarios que ya fallaron en la elección de primera vuelta, no estén presentes en la segunda".

Tello también cuestionó el uso de transporte privado para el traslado de material electoral y planteó que la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas asuman esa responsabilidad en la segunda vuelta, con el fin de evitar cualquier riesgo de manipulación externa de los votos.

Viabilidad de la auditoría

Respecto al avance del conteo de votos, que ya se acerca al 100%, Tello señaló que aún sería posible realizar la auditoría antes de la proclamación oficial, considerando el tiempo que tomará resolver las actas impugnadas. Subrayó que la propuesta no busca favorecer a ningún candidato, sino garantizar la transparencia del proceso.

🔴🔵 #ExitosaTeEscucha 🎤 | En diálogo con Exitosa, el presidente de la Asociación de Exportadores (ADEX), César Tello, informó que gremios empresariales solicitan una auditoría a los sistemas y procesos informáticos de la ONPE, así como la remoción de los funcionarios... pic.twitter.com/ArQ1Jd8fC2 — Exitosa Noticias (@exitosape) May 6, 2026

El pronunciamiento de los gremios empresariales se suma a la presión política y social que enfrenta la ONPE. La exigencia de una auditoría internacional y la separación de funcionarios cuestionados reflejan la desconfianza institucional que ha trascendido el ámbito político y se ha instalado en sectores económicos.

La propuesta de involucrar a las Fuerzas Armadas en la logística electoral abre también un debate sensible sobre el rol militar en procesos civiles, lo que podría generar controversia en el Congreso y en la ciudadanía. Ello y las demás propuestas de los gremios aparecen como condiciones indispensables para que la segunda vuelta electoral se desarrolle con garantías.