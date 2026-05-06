Elecciones 2026: JNJ inicia proceso disciplinario contra Piero Corvetto por irregularidades en comicios

06/05/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) dispuso iniciar un procedimiento disciplinario contra Piero Corvetto, exjefe de la ONPE, por presuntas faltas graves en las recientes Elecciones. Esta medida unánime busca esclarecer responsabilidades administrativas tras detectarse fallas críticas durante el proceso electoral reciente.

Evaluación del informe técnico y debido proceso

Según el Informe, existen elementos suficientes para avanzar desde una investigación preliminar hacia una etapa formal de sanción. La entidad supervisora determinó que es necesario analizar la conducta del exfuncionario para garantizar la transparencia institucional y el respeto al marco legal.

El pleno del organismo aclaró que esta etapa no representa un adelanto de opinión sobre la culpabilidad de Corvetto Salinas. Se trata de un mecanismo necesario para el esclarecimiento de los hechos, permitiendo que el investigado ejerza su derecho a la defensa y presente pruebas.

La institución enfatizó que no realiza procedimientos inmediatos o "express", priorizando siempre el respeto a los derechos fundamentales. De esta manera, se otorga al administrado la facultad de exponer sus argumentos de forma detallada, asegurando que el proceso sea justo, transparente y constitucional.

Corvetto Salinas renunció a su cargo el pasado 21 de abril, reconociendo que los problemas logísticos ocurridos impedían su permanencia en la jefatura. Su salida se produjo en un contexto de alta presión política, buscando que la segunda vuelta electoral se desarrolle con mayor legitimidad ciudadana.

Documento emitido por la JNJ.

El rol fiscalizador en el sistema de justicia

Mediante este procedimiento, la JNJ reafirma su papel constitucional de supervisar y sancionar a los altos mandos del sistema electoral. La vigilancia sobre la ONPE y el Reniec es fundamental para mantener la confianza ciudadana en las instituciones que sostienen la democracia nacional.

El proceso actual analizará si las demoras en la distribución del material electoral y la pérdida de dispositivos con actas configuran negligencia funcional. La justicia administrativa busca determinar responsabilidades tras la suspensión del derecho al voto para miles de electores el pasado mes de abril.

Actualmente, la gerencia general de la ONPE ha asumido las funciones operativas de forma interina mientras se designa un nuevo titular. El país se mantiene atento a los resultados de este expediente que busca proteger la integridad del sistema democrático peruano ante posibles faltas administrativas.

La JNJ continuará evaluando el desempeño de los altos funcionarios bajo un estricto cumplimiento de la ley vigente. El proceso disciplinario contra Piero Corvetto por falta grave en los comicios marca un precedente importante en la fiscalización de los organismos electorales peruanos.