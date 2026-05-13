FAMOSO cantante fue hallado sin vida en su hogar en EXTRAÑAS condiciones

13/05/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El mundo del entretenimiento está de luto tras el hallazgo del cuerpo del músico, reconocido intérprete de música festiva, quien fue encontrado fallecido en su departamento luego de varios días desaparecido.

Detalles del hallazgo y diligencias de ley

En el momento en que los bomberos locales ingresaron al domicilio del intérprete, este ya no mostraba signos vitales en el lugar. Ante ello, el cuerpo fue trasladado al Instituto Médico Legal , donde le practicaron los exámenes forenses de rutina, los cuales lograron determinar la causa del deceso.

Hasta el momento, las autoridades vienen realizando una investigación abierta con el fin de esclarecer las razones exactas que llevaron al deceso del músico. Si bien no se llegaron a mostrar detalles sobre posibles signos de violencia, los investigadores de criminalística trabajan para entregar un informe oficial.

@portalndmais O cantor sertanejo Adriano Muniz foi encontrado morto na tarde desta quinta-feira (7), em seu apartamento na Avenida da Misericórdia, em Vicente Pires, no Distrito Federal. O corpo foi localizado por volta das 14h30, após vizinhos acionarem a Polícia Militar devido ao forte odor que vinha do imóvel. Equipes do Corpo de Bombeiros confirmaram o óbito no local e, embora a Polícia Civil aguarde laudos técnicos, a principal suspeita é de que o artista tenha sido vítima de causas naturais, como um mal súbito. A ocorrência foi registrada pela 38ª Delegacia de Polícia, em Vicente Pires. Segundo o delegado responsável pelo caso, Pablo Aguiar, os indícios iniciais não apontam para a prática de crime. A porta do imóvel precisou ser arrombada após a namorada do cantor tentar contato sem sucesso. "A namorada bateu na porta e ele não respondeu. Ao arrombar a porta, ele já estava morto. Aparentemente é morte natural, sem vestígios de violência", explicou o delegado. Adriano Muniz era uma figura ativa na cena musical do Distrito Federal. Com 25 mil seguidores em suas redes sociais, o cantor utilizava as plataformas digitais para promover seu trabalho e manter uma relação próxima com o público. Siga @portalndmais Crédito: Adriano Muniz/oficialadrianomuniz/Instagram #AdrianoMuniz #Sertanejo #Luto #DistritoFederal #MusicaSertaneja ♬ som original - portalndmais

De acuerdo a información difundida por medios internacionales, la preocupación de los amigos de Adriano Muniz creció de gran manera cuando notaron su ausencia durante varios días consecutivos. Esa incomunicación, además del mal olor que reportaron sus vecinos, fue determinante para que las autoridades decidan forzar la entrada del domicilio.

Los peritos forenses lograron recolectar las evidencias en el hogar del músico, con el fin de que se descarte la participación de terceros en este suceso. Se viene esperando que el análisis toxicológico brinde mayores detalles sobre el estado de salud antes de que el cantante perezca.

El legado musical de Adriano Muniz

El artista contaba con una exitosa trayectoria de más de diez años en la industria musical, logrando gran notoriedad en YouTube. En dicha plataforma digital, el cantante superaba el millón de suscriptores y sus canciones acumulaban miles de reproducciones por parte de seguidores.

Sus éxitos más recordados por el público son 'Se repete' y 'Não faz sentido', temas que lo posicionaron como referente country. La noticia del fallecimiento de Muniz generó un gran impacto entre sus colegas del mundo artístico, quienes fueron realizando diversos homenajes en sus redes.

La industria se despide de un talento que deja huella imborrable en el género musical dentro en Brasil y el mundo. Sus fanáticos continúan recordando su voz junto al impacto cultural de sus canciones mientras esperan los resultados finales sobre la muerte de Adriano Muniz.

El carisma de Muniz le permitió conectar con una audiencia masiva que hoy llora su partida de forma repentina e inesperada. Las plataformas digitales se han inundado de mensajes de aliento para la familia del intérprete en este momento de profundo dolor.