Laura Pausini visitó la Huaca Pucllana y expresó su admiración por el legado histórico de los incas

20/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La estrella italiana Laura Pausini no solo dejó su voz en el escenario durante su reciente paso por Lima. Como parte de su gira "Yo Canto World Tour", la intérprete de "Amores Extraños" se tomó un tiempo para sumergirse en la historia milenaria del país, compartiendo con sus millones de seguidores su fascinación por el legado peruano tras visitar la emblemática Huaca Pucllana en Miraflores.

Laura Pausini resalta valor de legado inca

"¡Yupaychani, Perú! (en quechua Gracias, Perú)", escribió la artista en una publicación. En el mensaje que aparece en redes sociales, Pausini señaló que en su visita al sitio arqueológico aprendió más sobre la cultura peruana, evocando además referencias a Inti, dios del sol, y Pachamama, diosa de la tierra.

Más allá del turismo histórico, esta visita tuvo un matiz profundamente personal y romántico. La cantante estuvo acompañada en todo momento por su esposo, Paolo Carta, con quien aprovechó la mística de la capital peruana para celebrar su cumpleaños.

La intérprete de "Amores extraños" también compartió una frase que, según indicó, siempre estará en su recuerdo del Perú: "Si quieres crecer y aprender, mira donde tus ojos no ven".

10. LIMA 🇵🇪

¡Yupaychani, Perú!

Hemos pasado unos días encantadores con ustedes, visitando la ciudad y aprendiendo un poco más sobre esta hermosa cultura. Celebramos el cumpleaños de mi marido, Paolo, y cantamos al unísono con 12 mil personas en la Arena 1.



Según los incas, INTI... pic.twitter.com/Cd868gVIOY — Laura Pausini (@LauraPausini) April 20, 2026

La visita a la Huaca Pucllana se produjo luego del concierto que ofreció el sábado 18 en Arena 1, en el distrito de San Miguel, donde reunió a miles de asistentes en un espectáculo de cerca de tres horas.

Laura Pausini encaró a fans de la primera fila en concierto de Lima

Lo que prometía ser una noche inolvidable terminó con un momento de tensión. Laura Pausini sorprendió a sus seguidores al detener su concierto en Lima para increpar a un grupo de asistentes ubicados en la zona más cercana al escenario, quienes no mostraban entusiasmo ni cantaban sus canciones.

Visiblemente molesta, Pausini interrumpió la música y se dirigió directamente a ese sector con una frase que no pasó desapercibida: "Pagan mucho, pero no saben mis canciones", reclamó ante miles de asistentes.

La intérprete incluso pidió que un camarógrafo captara la reacción del público y exhortó a los presentes a "mover los labios", evidenciando su incomodidad.

"Disculpen, ¿quién es la persona que está mostrando (grabando) a la gente? ¿Tú? Señor, necesita ir más allá porque la primera fila paga mucho, pero no saben mis canciones", reiteró durante el incidente.

Tras el episodio, la artista retomó la canción, pero el ambiente ya había cambiado. Aunque continuó con su presentación, el gesto de desaprobación y su posterior retiro momentáneo del escenario dejaron en evidencia su fastidio.