¡Alerta naranja! Advierten lluvias de hasta fuerte intensidad en la sierra y selva para las próximas 24 horas

09/12/2025

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), advirtió la ocurrencia de lluvias de moderada a fuerte intensidad en 16 regiones del Perú para las próximas 24 horas. A continuación, te contamos los detalles para que puedas tomar todas tus precauciones.

¿Dónde se registrarán las lluvias?

De acuerdo con su Aviso de Corto Plazo Ante Lluvias Intensas N.º 318-2025-INDECI/COEN, se esperan precipitaciones entre la tarde del 9 y el 10 de diciembre en las algunas provincias de las regiones de: Áncash, Arequipa, Ica, Loreto y San Martín; no obstante, los departamentos y sus provincias en "alerta naranja" son las siguientes:

Apurímac : Abancay, Andahuaylas, Antabamba, Aymaraes, Chincheros, Cotabambas y Grau.

: Abancay, Andahuaylas, Antabamba, Aymaraes, Chincheros, Cotabambas y Grau. Ayacucho : Cangallo, Huamanga, Huanca Sancos, Huanta, La Mar, Lucanas, Parinacochas, Paucar del Sara Sara, Sucre, Víctor Fajardo, Vilcas Huamán.

: Cangallo, Huamanga, Huanca Sancos, Huanta, La Mar, Lucanas, Parinacochas, Paucar del Sara Sara, Sucre, Víctor Fajardo, Vilcas Huamán. Cusco : Acomayo, Anta, Calca, Canas, Canchis, Chumbivilcas, Cusco, La Convención, Paruro, Paucartambo, Quispicanchi y Urubamba.

: Acomayo, Anta, Calca, Canas, Canchis, Chumbivilcas, Cusco, La Convención, Paruro, Paucartambo, Quispicanchi y Urubamba. Huancavelica : Acombamba, Angares, Castrovirreyna, Churcampa, Huancavelica, Huaytará y Tayacaja.

: Acombamba, Angares, Castrovirreyna, Churcampa, Huancavelica, Huaytará y Tayacaja. Huánuco : Ambo, Dos de Mayo, Huaycabamba, Humalíes, Huánuco, Lauricocha, Leoncio Prado, Marañón, Pachitea, Puerto Inca y Yarowilca.

: Ambo, Dos de Mayo, Huaycabamba, Humalíes, Huánuco, Lauricocha, Leoncio Prado, Marañón, Pachitea, Puerto Inca y Yarowilca. Junín : Chanchamayo, Chupaca, Concepción, Huancayo, Jauja, Junín, Satipo, Tarma y Yauli.

: Chanchamayo, Chupaca, Concepción, Huancayo, Jauja, Junín, Satipo, Tarma y Yauli. Lima : Cajatambo, Canta, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos.

: Cajatambo, Canta, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos. Madre de Dios : Manu, Tahuamanu y Tambopata.

: Manu, Tahuamanu y Tambopata. Pasco : Daniel Alcides Carrión, Oxapampa y Pasco.

: Daniel Alcides Carrión, Oxapampa y Pasco. Puno : Azángaro, Carabaya, Huancané, Melgar, Moho, San Antonio de Putina y Sandía.

: Azángaro, Carabaya, Huancané, Melgar, Moho, San Antonio de Putina y Sandía. Ucayali: Atalaya, Coronel Portillo, Padre Abad y Purús.

En ese sentido, se estiman chubascos de moderada a fuerte intensidad en la selva, con mayor intensidad en la selva alta centro y sur. Estas lluvias estarán acompañadas por descargas eléctricas y ráfagas de viento durante el día, extendiéndose hasta la madrugada.

Con referente a la sierra, se prevén precipitaciones de moderada a fuerte intensidad en la sierra centro y sur, las cuales estarán acompañadas por descargas eléctricas y ráfagas de viento durante la tarde y la noche, con posibilidad de extenderse hasta la madrugada. Asimismo, se espera la ocurrencia de granizo en zonas ubicadas sobre los 2 800 m s. n. m. y nevadas por encima de los 3 800 m s. n. m. en la sierra sur. Para la costa, se estiman lloviznas aisladas y ligeras en la costa central durante la madrugada y/o primeras horas de la mañana.

El @Senamhiperu pronosticó hasta el 10/12 #LluviasIntensas (nivel naranja) en diversas provincias de los departamentos de Apurímac, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, Lima, Pasco, Puno, Madre de Dios y Ucayali. pic.twitter.com/keouEhyjaD — COEN - INDECI (@COENPeru) December 9, 2025

INDECI recomienda medidas de preparación

Frente a esta situación, el INDECI exhortó a las autoridades de los gobiernos locales y/o regionales a revisar las rutas de evacuación, a fin de que estén despejadas y debidamente señalizadas para dirigir a la población hacia una zona segura, así como la disponibilidad de los centros de salud, compañías de bomberos y comisarías en sus jurisdicciones en caso de presentarse alguna emergencia.

Del mismo modo, recomienda a la población implementar un sistema de alerta temprana, usando silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes, en coordinación con las autoridades locales; además, preparar y aplicar su Plan Familiar de Emergencias.

Agrega, que, monitoreará los departamentos alertados y que se encuentra coordinando con las autoridades regionales y locales los efectos del fenómeno meteorológico, con el objetivo de salvaguardar a la población de las regiones implicadas en el presente aviso.

Finalmente, desde el Senamhi recomiendan a la población de las ciudades en alerta a ser prudentes si realizan actividades al aire libre, puesto que, podrían generarles riesgos por el mal tiempo. Además, de reforzar los techos y las ventanas; asimismo, informar sobre postes y árboles inclinados en la vía pública a sus respectivas autoridades.